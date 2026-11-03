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Samsung y Scrub Daddy renuevan su colaboración para el cuidado de las cocinas mexicanas

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2026

Por segundo año consecutivo, ambas marcas combinan tecnología inteligente y soluciones de limpieza para hacer más práctica la experiencia en los hogares mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Preparar una receta especial, probar nuevos ingredientes o simplemente hacer las comidas del día es mucho más fácil cuando se cuenta con las herramientas adecuadas. Después de cocinar, mantener todo limpio también es parte de la rutina. Por eso, Samsung México y Scrub Daddy renuevan su alianza por segundo año consecutivo para hacer de la cocina un espacio más práctico, limpio y divertido.

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Esta colaboración reúne los electrodomésticos inteligentes de Samsung con los innovadores productos de limpieza de Scrub Daddy. De esta forma, ambas marcas ofrecen soluciones que facilitan tanto la preparación de alimentos como la limpieza y el cuidado de la cocina.

Tecnología para cocinar y soluciones para mantener todo limpio

La tecnología ha cambiado la forma de cocinar. Hoy, los electrodomésticos cuentan con funciones que ayudan a ahorrar tiempo, preparar diferentes recetas y hacer más sencillas las tareas del día a día.

Las estufas Bespoke de Samsung, por ejemplo, cuentan en modelos seleccionados con controles intuitivos y conectividad con SmartThings para acceder a recetas personalizadas y planes de comidas semanales. Algunas también incluyen una cámara interior que permite revisar la cocción sin abrir el horno e incluso compartir las creaciones en redes sociales.

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Por su parte, los microondas de convección Samsung ofrecen distintas opciones para preparar alimentos, con funciones que, según el modelo, permiten hornear, gratinar, freír con aire y hasta fermentar ingredientes. Así, los usuarios pueden preparar una gran variedad de platillos con ayuda de un mismo electrodoméstico.

Después de preparar los alimentos, la limpieza de utensilios, recipientes y superficies también requiere productos adecuados. Para esta tarea, Scrub Daddy cuenta con su icónica esponja, que cambia de textura según la temperatura del agua. Es suave en agua caliente y firme en agua fría, no retiene malos olores, es muy absorbente y está diseñada para no rayar superficies compatibles.

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Otra opción es Scrub Mommy, que combina fibra y esponja en un solo producto. Su boca permite limpiar cubiertos con mayor facilidad, mientras que sus ojos ayudan a llegar a zonas difíciles de los utensilios. Ambas esponjas ofrecen distintas opciones para atender la limpieza cotidiana después de cocinar.

Soluciones para el cuidado de cada espacio de la cocina

Además de los utensilios y recipientes, mantener la cocina limpia también implica eliminar la grasa, las manchas y los residuos que se acumulan en los electrodomésticos y otras superficies.

Las campanas Bespoke de Samsung ayudan a mantener un ambiente agradable durante la preparación de alimentos gracias a su ventilación potente y silenciosa, que permite reducir el humo y los olores. Además, algunos modelos incluyen recordatorios inteligentes de limpieza para facilitar su mantenimiento.

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Aunque las campanas ayudan a reducir los olores al cocinar, la grasa y otros residuos pueden acumularse con el uso diario. Para atender esta suciedad, CIF Oven and Grill está diseñado para eliminar la grasa difícil en hornos, parrillas y campanas. Por su parte, CIF Stainless Steel Cleaner ayuda a eliminar huellas, grasa y marcas de agua en superficies de acero inoxidable, además de dar brillo.

La limpieza de la cocina también incluye otras superficies que requieren cuidados específicos, como el Power eraser gel, que es un limpiador multiusos, ideal para la limpieza de todos tus electrodomésticos, además de quitar manchas en la tela y ser biodegradable.

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A estas opciones se suma CIF Lemon, un limpiador en crema multiusos que ayuda a eliminar grasa adherida, restos de jabón y manchas en diferentes superficies del hogar, además de dejar un acabado brillante.

Una alianza para disfrutar más de la cocina

Con esta colaboración, Samsung y Scrub Daddy buscan facilitar las tareas que forman parte de la rutina en la cocina. Samsung ofrece electrodomésticos con tecnología avanzada, inteligencia artificial y conectividad para hacer más sencilla la preparación de alimentos, mientras que Scrub Daddy aporta productos de limpieza prácticos, eficaces y divertidos para el cuidado diario.

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Como parte de esta alianza, los consumidores que adquieran productos electrodomésticos de Samsung participantes podrán recibir un kit especial de limpieza Scrub Daddy para mantener sus electrodomésticos limpios y en buenas condiciones.

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FUENTE Samsung Mexico