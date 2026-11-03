Previa del AEK Atenas - Real Madrid

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El Real Madrid visita este miércoles (18.45 horas) al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, un compromiso idóneo para examinar en Europa el verdadero alcance de su mejoría en Europa y certificar la solidez de un proyecto en fase ascendente ante un rival necesitado que se aferra a su fortaleza en el Allwyn Arena.

El Real Madrid es otro desde el Clásico del domingo 25 de octubre. Los blancos siguieron un plan que funcionó sin apenas fisuras, para contener a un FC Barcelona que volaba en Liga y acercarse en la lucha por el título -ahora a tres puntos de los azulgranas-. Aunque el salto también fue cuantitativo a nivel de esfuerzo y compromiso, y el equipo merengue lo refrendó este fin de semana.

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El 15 veces campeón de Europa logró en El Sardinero un triunfo solvente y cómodo (0-3) por primera vez como visitante en lo que va de curso, celebrando también la primera portería a cero fuera de casa, una de sus asignaturas pendientes. Además, el equipo merengue sigue siendo una máquina ofensiva para aterrizar en tierras griegas en una clara dinámica ascendente.

Y es que el botín con el que pueden volver de la capital helena es importante, no son solo tres puntos, porque significaría prolongar su pleno -con triunfos ante Inter (2-1), Roma (3-4) y RB Leipzig (4-1)-, algo de lo que solo presumen otros cuatro equipos, y sumar 12 de 12 y certificar virtualmente el billete, al menos, a los 'playoffs'. Además, teniendo en cuenta que todavía le queda una salida compleja, el Emirates de Londres, donde se enfrentará a un Arsenal que ya le zarandeó hace dos años.

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Europa, aunque ante un AEK en un bache doméstico, será un examen de nivel para este Real Madrid más comprometido, como demuestra el 72% de duelos defensivos ganados ante el Racing y el Barça por el 67% de media en los encuentros previos. Mourinho parece haber dado con la tecla y ha logrado que salga a relucir la versión más coral, aunque ahora tendrá que encajar a Vinícius Júnior, sancionado en Liga.

Además, tras descansar en Santander por unas molestias musculares, Fede Valverde podría regresar al once titular, quizá ocupando una de las plazas del doble pivote, ya que Aurélien Tchouaméni y Arda Güler no han viajado a Atenas. Esto abre la ventana a otros como Eduardo Camavinga o Brahim Díaz, por un Yan Diomande al alza, aunque el técnico luso ya le dio descanso ante el RB Leipzig para que Vinícius jugara por la izquierda.

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24 años después de la última vez, los blancos van a un Allwyn Arena en el que no han ganado en ninguna de sus dos visitas previas, después de un empate en la fase de grupos de la Champions en la 2002-03 y la derrota (1-0) en la ida de treintaidosavos de final de la Copa del UEFA de la 1985-86. Por esto, y ante una afición que aprieta y convierte en una 'olla a presión' el recinto, será un reto exigente.

Los blancos deberán trabajar y sudar ante un hueso duro en casa: el AEK solo ha perdido dos partidos como local en 2026, y este curso cuenta por victorias todos los encuentros en el Allwyn Arena, con un total de 7, 30 goles a favor y solo uno en contra. Una apisonadora que se agarra a este rendimiento como local para darle la vuelta a la crisis que atraviesa actualmente.

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El equipo de Atenas, campeón de la Liga de Grecia hace unos meses, viene de perder (2-0) ante el Panathinaikos, en la que es su cuarta derrota en los últimos cinco partidos. Aunque todas ellas llegaron como visitante y dos en la Champions, ya que, después de ganar al modesto LASK, cayeron ante Shakhtar (3-1) y Manchester City (5-1).

Será un encuentro especial para el croata Luka Jovic, ex del conjunto merengue y hombre más peligroso del equipo griego gracias a sus siete tantos en lo que va de curso. Aunque atraviesa, como su equipo, momentos de irregularidad, ya que solo ha celebrado un gol desde finales de septiembre. El técnico serbio Marko Nikoli* tendrá la baja de Joao Mario, podría entrar Lovro Majer, mientras Lazaros Rota es duda.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

AEK ATENAS: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga y Jovic.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones.