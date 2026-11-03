Díaz-Granados afirma que CAF es un "puente" entre Europa y Latinoamérica y aboga por estrechar las relaciones

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El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, ha asegurado este martes que la entidad que lidera es un "puente" no solo entre el mundo público y privado, sino, también, entre Europa y Latinoamérica, por lo que ha abogado por estrechar aún más las relaciones entre ambos bloques.

Según ha recordado en la primera jornada del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano (EEIB), celebrado en Madrid, el CAF posee 70.000 millones de dólares (62.530 millones de euros) en activos y, además, lleva aprobados durante tres años consecutivos inversiones superiores a los 18.000 millones de dólares (16.079 millones de euros).

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Díaz-Granados ha reconocido que el contexto macro está marcado por "circunstancias no elegidas", como la irrupción de la IA, la crisis climática o las tensiones geopolíticas, pero dichos fenómenos deberán ser capeados por los distintos actores a nivel mundial.

En este sentido, el líder de CAF ha pedido a los empresarios y a las instituciones a que se atrevan a "unir ambas orillas [del Atlántico]" para facilitar un entorno de prosperidad compartida basado en la integración.

"No es que haya gente más inteligente en China o en Norteamérica que en Europa o que en América Latina. Lo que hay son mercados más grandes. Posibilidades de escalar más rápidamente los negocios. Y eso es lo que tenemos que concentrarnos entre América Latina y Unión Europea", ha resuelto.

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Díaz-Granados ha apuntado al hecho de que el 97% de Latinoamérica y el Caribe ya ha firmado "acuerdos de última generación" con la Unión Europea, lo que se traduce en un mercado de más de 1.000 millones de personas.

Asimismo, ha indicado que las empresas iberoamericanas ya invirtieron en 2024 más de 53.000 millones de dólares (47.344 millones de euros) en Europa, con España como segundo destino de preferencia. Díaz-Granados ha mencionado, también, que España cuenta con más de 1,2 millones de cotizantes latinoamericanos en la Seguridad Social.

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Del lado turístico, el responsable de la CAF ha afirmado que este año lanzará una nueva secretaría técnica para trabajar "mano a mano" con los alcaldes de las ciudades iberoamericanas para convertir el patrimonio histórico y cultural en un motor económico.