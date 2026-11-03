Los astronautas de la NASA en la Estación Espacial votan desde el espacio en las elecciones de EE.UU.

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Los tres astronautas estadounidenses en la Estación Espacial Internacional (Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney) han votado en las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos.

"¡Sí, incluso puedes votar desde el espacio! Los tres miembros estadounidenses de la tripulación tuvieron el privilegio de votar desde la estación espacial. Rellenamos una papeleta electrónica y la enviamos de forma segura a los funcionarios electorales", ha señalado el astronauta de la NASA Anil Menon en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

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El jefe de la agencia espacial norteamericana Jared Isaacman también ha destacado que los tres astronautas han votado en las elecciones desde el espacio. "Fuera del planeta y aún así se presentan a votar", ha manifestado.

Las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos tomarán la temperatura a la Administración de Donald Trump con un impacto inmediato en su margen de maniobra, al tiempo que representan el comienzo de la carrera a la Presidencia en 2028, inevitablemente condicionada por el Congreso que saldrá de los comicios, donde todas las encuestas apuntan a que la Cámara de Representantes, la cámara baja, caerá bajo control de los demócratas.

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