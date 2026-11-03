Nico Kovac: "El Betis juega muy bien al fútbol; nos va a exigir mucho"

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Nico Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, destacó este martes que el Betis, su rival este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, "juega muy bien al fútbol" y exigirá "mucho" a su equipo, al tiempo que resaltó su alegría por enfrentarse a Manuel Pellegrini, "un gran" técnico y un "caballero".

"El Betis es un equipo muy, muy bueno. Al final, si terminas entre los cuatro primeros en España es porque tienes calidad, porque las tres primeras plazas suelen estar ocupadas (en referencia al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid). Nos espera un rival que no sólo ha ganado tres partidos, sino que juega muy bien al fútbol", advirtió.

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"Es un equipo del estilo español, que quiere tener mucha posesión y hace circular mucho el balón, pero que también es capaz de salir en transición de forma rápida y eficaz. Sin duda, nos va a exigir mucho", continuó el entrenador.

Enfrente, en el otro banquillo, estará el chileno Manuel Pellegrini. "Me alegra enfrentarme a él. No sólo porque sea un gran entrenador, con una experiencia enorme, sino porque también lo considero un caballero. Su manera de entrenar y de comportarse en la banda me transmite que es una persona tranquila y realmente muy agradable. Nunca he tenido trato personal con él, pero lo que veo me gusta mucho. Seguir en la banda con 73 años tiene mucho mérito", valoró.

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"En cuanto a sus equipos, es sudamericano y sabe perfectamente lo que necesitan. Tienen que jugar al fútbol y lo hacen. Es el fútbol español. Lo hizo no sólo ahora en el Betis, sino también en el Málaga y en el City. Por eso mañana nos espera un rival muy seguro con el balón, que seguramente intentará hacernos correr. Me alegra poder conocerlo personalmente", expuso.

Para él, el Borussia Dortmund tiene que "imponer" su "juego" este miércoles. "Especialmente aquí, en nuestro estadio, con nuestra afición y nuestro 'muro'. Aquí podemos hacer grandes cosas y ese es el objetivo que queremos alcanzar", añadió Nico Kovac, que apuntó a la línea de cuatro atrás empleada ante el Bayern como una alternativa para los encuentros, una vez que normalmente juega con tres centrales.

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El técnico, que confirmó que tiene "toda la plantilla disponible" para el partido de este miércoles, destacó la evolución de Fabio Silva: "Se ve. Cuando los jugadores llegan a Alemania necesitan un periodo de adaptación, ritmo y también las condiciones físicas necesarias para jugar en una Bundesliga tan intensa. No sólo le ha ocurrido a él, sino a muchos otros".

"Hace falta tiempo, pero la evolución va en la buena dirección. Y con Fabio ocurre lo mismo. No lo digo únicamente porque haya marcado el gol decisivo del 2-2 (del pasado sábado ante el Bayern Múnich), sino por su manera de jugar: cuando entra, aporta aire fresco; cuando juega desde el principio, también lo hace bien. Acepta la competencia. Sé que le gustaría jugar siempre, como a todos. Pero cuando entra hace exactamente lo que espero de él y lo que necesita el equipo. Y así debe seguir siendo en el futuro. Estoy muy satisfecho con él", abundó el entrenador sobre el atacante.

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Al Dortmund aún le queda jugar después contra el Arsenal, el Inter y el Aston Villa. "Esos equipos también tienen que jugar contra el Borussia Dortmund. No debemos mirarlo siempre desde una sola perspectiva. Nosotros también tenemos un gran nombre en Europa, así que para los demás tampoco es fácil enfrentarse a nosotros", declaró.

"Nuestro equipo, mi equipo, es difícil de enfrentar. Podemos competir prácticamente con cualquiera. Este miércoles jugamos en casa y queremos ganar. No miramos lo que ocurrirá la semana que viene o la siguiente, sino que queremos afrontar el partido de este miércoles para ganarlo", recalcó.

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