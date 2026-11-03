Iberoamérica defiende su soberanía digital y una 'tercera vía' ante la IA de EEUU y China

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Madrid, 3 nov (EFE).- La comunidad iberoamericana defendió este martes su soberanía tecnológica y digital y modelos propios de inteligencia artificial (IA) que pongan en el centro a las personas, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la protección de los derechos fundamentales, y apostó por una 'tercera vía' frente a EE.UU. y China.

Lo hizo durante el Foro Digital que ha reunido en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, a responsables institucionales, expertos, investigadores, activistas y empresarios, y que se completará esta tarde con la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, de la que está previsto que emanen dos iniciativas: una alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial y una declaración relacionada también con esa tecnología.

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En la inauguración del foro -que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario registrado la semana pasada en España-, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública español, Óscar López, defendió una 'tercera vía' para la IA, frente a los modelos promovidos por EE.UU. y China, y subrayó la capacidad de la comunidad iberoamericana de impulsar una tecnología "humanista, sostenible y confiable".

Destacó que Iberoamérica concentra cerca del 14 % de las soluciones globales de IA, pero advirtió de que a pesar de existir más de 850 millones de hispanohablantes, la mayoría de los modelos de lenguaje que sustentan la IA son entrenados en inglés, por lo que defendió la trascendencia de impulsar modelos propios, ante la capacidad transformadora que tiene la cultura y el lenguaje.

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En la misma línea, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, enfatizó que ni el español ni el portugués deben ser "lenguas de traducción" en el ámbito de la IA, sino que han de ser "lenguas de creación".

Además de apostar por "generar una soberanía (digital) que nos permita que no nos impongan una tecnología sin nuestra voluntad", Allamand defendió un modelo regulatorio de la IA que ponga en el centro a las personas y que busque un equilibrio entre sus derechos y los avances tecnológicos.

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El cierre del foro ha corrido a cargo de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades española, Diana Morant, quien también puso encima de la mesa que los motores de IA "piensan desde el inglés y trabajan para el inglés" al abogar por plantar cara al "tecnocolonialismo" anglosajón.

Morant valoró los beneficios de la IA, pero se refirió también a los riesgos que acarrea, en especial para los derechos digitales y para la adecuada protección de los menores en internet.

Durante el Foro, la activista mexicana Olimpia Coral, quien sufrió violencia sexual a los 18 años cuando su expareja difundió sin su consentimiento imágenes íntimas y luchó por el reconocimiento de la violencia digital y las violaciones a la intimidad sexual como formas de violencia, aseveró que "nadie está contra los avances tecnológicos", pero sí se mostró en contra de la innovación "a costa de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales y de nuestros derechos".

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Coral arremetió contra "tecnofascistas" y "digidictadores", contra la innovación tecnológica que merma la libertad y la dignidad y contra las políticas regulatorias que rigen ya en muchos lugares del mundo y que, a su juicio, benefician a las empresas y a los mercados por encima de los derechos humanos.

La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, subrayó que el primer desafío es "tender redes" y asegurar una conectividad "igualitaria" en toda la región, y frente a la "interdependencia" y los problemas que genera en numerosas infraestructuras críticas, defendió, por encima de la interconexión, el concepto de la 'integración' en la región iberoamericana.

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Por su parte, el director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, defendió las capacidades de los países iberoamericanos y la importancia de que se sumen a proyectos ambiciosos de supercomputación e inteligencia artificial "para ser soberanos; no esclavos".

Otro asunto abordado en el foro ha sido, por ejemplo, la transformación de la Administración en la era digital, de la mano de ponentes como el ministro de Administración Pública de República Dominicana, Sigmund Freund, y la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.

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"La IA no es neutral ante las desigualdades. Las puede profundizar o las puede reducir", advirtió Muschett, mientras que Freund apostó por administraciones públicas que, haciendo uso de la tecnología, sean capaces de anticiparse a los problemas, las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos. EFE

(foto) (vídeo)