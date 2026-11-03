Mónica García celebra la aprobación del RD que limita ultraprocesados en hospitales, residencias y escuelas hasta 3 años

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la aprobación, este martes y en Consejo de Ministros, del Real Decreto (RD) para fomentar una alimentación saludable en hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de cero a tres años, tanto de titularidad pública como privada, así como en bibliotecas, universidades y museos de titularidad pública, lo que limita el consumo de ultraprocesados.

"¡Aprobado!", ha enfatizado en su perfil oficial en la red social 'X', al tiempo que ha señalado que con la nueva norma, "los menús saludables serán obligatorios en hospitales, residencias y escuelas, sean públicos o privados". "Garantizamos alimentos frescos, de temporada y de canales cortos de distribución, con más frutas, verduras, pescado y legumbres", ha subrayado.

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De este modo, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con los Ministerios de Agricultura, de Sanidad, de Educación, y de Juventud e Infancia, establece una mayor presencia de alimentos nutritivos y sostenibles. "Limitamos los precocinados, las frituras y los azúcares", ha enfatizado, por contra, García.

"La salud empieza en lo más cotidiano y protegerla desde la alimentación saludable es nuestro deber", ha puesto de manifiesto en relación con el RD, que limita los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadida, y aplica criterios más restrictivos en los menús de niños y adolescentes. Así, limita a un máximo de tres raciones al mes los platos precocinados que pueden servirse en centros como residencias de mayores o de personas dependientes o con necesidades especiales, así como en hospitales, mientras que a menores de edad solo podrá servirse una al mes.

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Además, recoge la obligación en cuanto a los productos en venta en las máquinas 'vending' de que el 70 por ciento sean alimentos y bebidas saludables que deben estar expuestos en la zona de mayor visibilidad. En el caso de las bebidas, se reducirá la presencia de las azucaradas y de las energéticas.