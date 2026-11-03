México atribuye a fines electorales reclamo de Texas sobre islas fronterizas en Río Bravo

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó este martes a intereses electorales la decisión de las autoridades de Texas de reclamar como propias nueve islas del río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, y rechazó que un gobierno estatal pueda determinar unilateralmente la soberanía de esos territorios.

"Ellos, pues, están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas. Pero no", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en referencia a las elecciones de medio mandato que tienen se celebran este martes en Estados Unidos.

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Al ser cuestionada sobre si consideraba que la reclamación respondía a motivos electorales, Sheinbaum respondió: "Sí, desde mi punto de vista, sí".

La presidenta explicó que la delimitación de estos territorios corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo bilateral encargado de aplicar los tratados fronterizos entre México y Estados Unidos.

"Primero, no decide el Gobierno de Texas. Todo eso se decide a través de una comisión", subrayó.

Sheinbaum señaló que las islas pueden formarse por los movimientos naturales del cauce del río Bravo y que corresponde a la CILA determinar de qué lado de la frontera se encuentran.

Sus declaraciones ocurren después de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunciara la semana pasada que nueve islas del río Bravo, con una superficie conjunta de unas 27 hectáreas, habían sido identificadas como propiedad de ese estado.

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La funcionaria texana sostuvo que la medida permitiría a las fuerzas de seguridad estatales y federales acceder a esos territorios para reforzar la vigilancia fronteriza y combatir posibles actividades ilícitas.

El pasado 30 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó que Texas pudiera modificar unilateralmente la frontera y recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la división internacional sigue el centro del cauce normal del río Bravo.

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La Cancillería precisó que únicamente la CILA tiene facultades para determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla y aseguró que México dará seguimiento a cualquier acción en la zona.

La controversia se produce en medio de las elecciones legislativas estadounidenses de este martes y de las tensiones migratorias entre ambos países, intensificadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. EFE

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