La Bolsa de México abre noviembre con avance del 0,58 % y mantiene la tendencia de octubre

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes un avance de 0,58 %, para abrir noviembre al alza tras la fuerte ganancia del 8,67 % registrada en octubre, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 70.184,33 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos ante el nerviosismo sobre las elecciones del día de hoy en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Añadió que en Estados Unidos el Dow Jones perdió, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 avanzaron, además de que en Europa también hubo resultados mixtos.

En México, señaló la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,58 % para avanzar en dos de las últimas tres sesiones y cerrar en su mayor nivel desde el 21 de octubre", cuando se apuntó 70.249,54 unidades.

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Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+8,54 %), Megacable (+3,66 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3,35 %), Kimberly-Clark (+3,16 %), Sigma (+2,98 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+2,98 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el avance de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 9,07 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,21 % frente al dólar al pasar de 18,8 a 18,84 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 243 millones de títulos por un importe de 23.529 millones de pesos (unos 1.248 millones de dólares).

De las 859 firmas que cotizaron en la jornada, 477 terminaron con sus precios al alza, 361 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 8,54 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 6,77 %, y del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 6,03 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -4,49 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,33 %, y de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el -4,02 %. EFE