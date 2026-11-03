Fiscalía de Bolivia crea comisión para investigar audios atribuidos al argentino Cerimedo

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La Paz, 3 nov (EFE).- El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, informó este martes que se conformó una comisión para investigar los audios difundidos en los últimos meses que supuestamente vinculan al consultor político argentino Fernando Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz.

En una rueda de prensa en la ciudad oriental de Santa Cruz, Urioste confirmó que una comisión "se encuentra a cargo" de la investigación sobre la veracidad de las grabaciones y que próximamente iniciará las primeras acciones de indagación.

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Los audios supuestamente corresponden a conversaciones que el argentino sostuvo con ministros, familiares del presidente y particulares que, de acuerdo con los detractores de Paz, revelan la influencia de Cerimedo en las decisiones del Ejecutivo, aunque las mismas no han sido verificadas mediante análisis especializados.

Al respecto, Urioste mencionó que "no se descarta citar a nadie" en la investigación, aunque señaló, sin mencionar ningún caso en concreto, que algunas denuncias fueron rechazadas antes de que él asumiera como fiscal general interino a principios de octubre.

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Uno de esos casos fue el que presentó en septiembre el vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, por "tráfico de influencias" contra la primera dama, María Elena Urquidi, con base en una supuesta conversación suya con Cerimedo.

Urioste remarcó que, a pesar de que ahora "no hay casos abiertos" relacionados con los audios, de igual forma dispuso una investigación por medio de la mencionada comisión de fiscales.

La comisión se creó después de que Paz afirmara la pasada semana que la Justicia debe encargarse de investigar la autenticidad de las grabaciones, un pedido que también hicieron los legisladores de la alianza Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento.

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Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto por supuestamente planificar un ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde su captura a mediados de agosto, se han difundido alrededor de una decena de audios atribuidos al argentino. Algunos fueron difundidos por Beller, otros por Lara y también por medios locales.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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