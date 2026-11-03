El Shin Bet pide a la Fiscalía israelí interrogar a cuatro líderes árabes por la supuesta injerencia electoral

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El director del servicio de seguridad interior israelí, David Zini, ha solicitado a la Fiscalía General que autorice el interrogatorio de cuatro políticos árabes, incluidos el líder del partido Raam, Mansur Abbas, por presunta injerencia en las elecciones del pasado martes, algo a lo que ya se ha negado el Ministerio Público alegando la falta de pruebas contra ellos.

El jefe del Shin Bet ha pedido a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que de su permiso para interrogar a Sami Abu Shehadeh, presidente del partido Balad; a Ahmad Tibi y a un cuarto diputado, ambos de la Lista Cojunta.

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Así lo ha recogido la cadena de televisión israelí i24, que apunta a que este último hombre es un miembro de la Knesset "cuya identidad no puede hacerse pública".

Mientras, la fiscal general ha respondido que "en un Estado de derecho, es imposible interrogar a ciudadanos o a cargos electos sin pruebas que lo justifiquen".

En un comunicado difundido por el diario 'The Times of Israel', Baharav-Miara ha emplazado al Shin Bet a presentar las pruebas de que disponga y que "justifiquen una investigación".

El partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha acusado a la fiscal de obstaculizar la investigación de una presunta trama de injerencia extranjera en el proceso electoral israelí, un caso que denunció el pasado jueves refiriéndose como 'Ra'amgate'.

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"Baharav-Miara está impidiendo que el Shin Bet aplique medidas de investigación (...) y quería ocultar al público que se trata de un delito de seguridad (...) Está actuando para encubrir y frustrar la investigación sobre la manipulación de las elecciones", ha asegurado en redes sociales, donde ha denunciado una "aplicación selectiva de la ley".

Poco antes, la formación ha exigido a la fiscal que "cese en sus intentos de encubrir y retrasar la investigación sobre el caso de la injerencia extranjera en las elecciones, que deje de poner trabas al Shin Bet y que permita la investigación de los diputados de los partidos árabes y de sus asistentes".

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Asimismo, ha recordado las declaraciones del juez Noam Solberg, presidente del Comité Central de Elecciones, que en un primer momento apuntó a a la supuesta participación de actores extranjeros que habrían intervenido en el proceso y sobornado a votantes para favorecer a partidos árabes, si bien posteriormente descartó la tesis del fraude electoral.

EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN ACUSA A NETANYAHU DE QUERER LLEVAR AL PAÍS A UNA "PELIGROSA CRISIS CONSTITUCIONAL"

El líder opositor Gadi Eisenkot, por su parte, ha acusado a Netanyahu y al Likud de tratar de "llevar a cabo un ataque contra la democracia y el Estado de derecho", algo que ha atribuido a su "desesperación" ante las dificultades para formar gobierno pese a ganar los comicios con 27 escaños.

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"Intentan arrastrarnos a todos a una peligrosa crisis constitucional. Por desgracia, no es la primera vez. Esa es precisamente la razón por la que no son dignos ni aptos para seguir en el poder. Es por eso por lo que la mayoría de los ciudadanos de Israel votaron en contra de que continuaran en el cargo", ha recalcado en sus redes sociales.

Eisenkot ha denunciado que "en este momento difícil (...) intentan socavar la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales", al tiempo que ha defendido que "los funcionarios del sistema de seguridad, de las fuerzas del orden y de la administración pública de Israel están al servicio del Estado, no del rey". "Ciudadanos de Israel, manteneos firmes. Este es un momento decisivo para el futuro del país como Estado democrático y liberal", ha reclamado.

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