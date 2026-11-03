Agenda informativa multisoporte América para el 3 de noviembre 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Los estadounidenses votan en unas ajustadas elecciones de medio mandato para renovar un tercio del Senado y la Cámara de Representantes en su totalidad, con la mayoría republicana en ambas cámaras en juego. (foto) (video)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este martes una votación a puerta cerrada para elegir a cinco de los quince jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

COLOMBIA

-El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, ofrece una conferencia de prensa para hacer balance de su gestión y abordar los desafíos de la institución, dos días antes de ceder el cargo a su sucesor, Danilo Rojas.

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MÉXICO

- Mientras la llamada “manosfera”, un conjunto de comunidades digitales que promueven discursos misóginos, gana espacio en internet, un grupo de hombres en México busca convertir las redes sociales en un “laboratorio” para desaprender el machismo y hablar de vulnerabilidad, emociones y privilegios. (foto) (video)

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- El Banco de México publica las remesas recibidas en septiembre tras un aumento del 2,2 % en agosto.

- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de octubre, con nuevos pronósticos para la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB).

BRASIL

- El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, presenta la hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, que será llevada a la COP31. (foto) (video)

- La tradicional escuela de papás Noel de Río de Janeiro realiza la ceremonia de graduación de la nueva hornada de trabajadores que animarán el comercio en Navidad. (foto) (video)

- El Banco Central de Brasil anuncia un posible cambio en la tasa de intereses, actualmente en el 13,75 %.

- Itaú, el mayor banco de Brasil, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026.

PERÚ

- Una inmensa y desértica explanada de 55 hectáreas de tierra, con vistas lejanas al mar, se prepara en Perú para ser el escenario de una multitudinaria misa con alrededor de un millón de asistentes, uno de los principales actos del papa León XIV en su visita apostólica a Perú.(foto) (video)

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- La aseguradora peruana Rímac presenta una actualización del escenario de riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño para la temporada 2026-2027, con información sobre sus posibles efectos en la economía, el medio ambiente y la salud de la población.

- Las federaciones indígenas amazónicos de Perú en las zonas de influencia de las principales explotaciones de crudo en el país exigen la reactivación petrolera del Lote192, los acuerdos incumplidos y el respeto a la consulta previa. (foto) (video)

- Los chefs Joan Roca (El Celler de Can Roca), Massimo Bottura (Osteria Francescana) and Søren Ledet (Geranium) participan en una serie de conferencias de los '50 Talks', la antesala a la gala donde se anunciará la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

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CHILE

- Organizaciones feministas se congregan en Santiago para realizar la performance ‘Un violador en tu camino’ y protestar contra la puesta en libertad de medio centenar de condenados por abusos sexuales y pederastia autorizada por el Gobierno de José Antonio Kast. (foto) (video)

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-La aerolínea chilena Latam, la más grande de Sudamérica, publica sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026.

CANADÁ

- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, visita China del 3 al 6 de noviembre para copresidir en Pekín con su homólogo Wang Wentao la Comisión Económica y Comercial Conjunta (JETC) y participar en Shanghái en la China International Import Expo (CIIE), donde Canadá es país invitado de honor.

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PANAMÁ

- Panamá celebra este martes con desfiles una de sus conmemoraciones más importantes: la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, una festividad que estará marcada este año por el recuerdo del terremoto de 7,7 que golpeó hace casi un mes al país centroamericano, dejando miles de damnificados. (foto) (video)

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URUGUAY

- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a octubre de 2026.

VENEZUELA

- La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) celebra su congreso anual "Construyendo oportunidades", en el que se identifican los retos y las oportunidades para el crecimiento del sector.

PARAGUAY

- La Unión Europea y el Mercosur abren el festival ‘Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta’, con el filme ‘Los tesoros desconocidos de Paraguay’, coproducido por el país suramericano y Alemania. (foto)

- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del mes de octubre de 2026.

- Inicia en Paraguay el XVI Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias (RIAM). (foto)

DEPORTES

Venezuela.- Conferencia de prensa del seleccionador de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, previo a la Fecha FIFA de noviembre. (foto) (video)

Puerto Rico.- Rueda de prensa acerca de la pelea entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, quien defenderá sus títulos unificados del peso pluma, ante la australiana Skye Falzonex. (foto) (video)

EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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