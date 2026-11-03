Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 nov (11.00 GMT)

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Madrid, 03 nov (EFE).-

Dnipropetrovsk (Ucrania).- Las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones energéticas en las regiones ucranianas de Vinnitsia, Dnipropetrovsk y Járkov, y la infraestructura portuaria y buques en Odesa, según informó este martes en mando castrense ruso.

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Teherán.- El negociador jefe iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó este martes que la pelota está en el tejado de Estados Unidos para evitar una nueva confrontación bélica y advirtió que su país mantiene el “dedo en el gatillo” ante una posible reanudación de la guerra.

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Madrid.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llega a Madrid para participar este miércoles en la XXX Cumbre Iberoamericana con la presencia confirmada de al menos una decena de líderes de la región y actos previos como un foro digital y un encuentro empresarial.

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Madrid- El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, llega a Madrid para participar este miércoles en la XXX Cumbre Iberoamericana con la presencia confirmada de al menos una decena de líderes de la región y actos previos como un foro digital y un encuentro empresarial.

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Praga.- El presidente de la República Checa, Petr Pavel, ha recibido este martes con una ceremonia oficial en el Castillo de Praga a su homólogo de Montenegro, Jakov Milatović.

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Madrid,- Las policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

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Bogotá.- Un sismo de magnitud 5,6 sacudió Colombia este martes de madrugada según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 358 muertos y cerca de 750.000 personas afectadas en el país.

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Moscú.- La asociación estratégica ruso-china ha alcanzado un nivel sin precedentes, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, durante una visita de trabajo a China, según informó este martes el mando castrense ruso.

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Santa Cruz de Tenerife (España).- El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

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Barcelona (España).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha hecho este martes un llamamiento a Europa a "mantenerse en el núcleo duro de la gobernanza global" y a seguir llevando "la bandera de los valores democráticos" a los foros internacionales.

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Madrid.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inauguró este martes en Madrid el Foro Digital Iberoamericano pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren ferroviario registrado la semana pasada en la provincia de Toledo.

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Moscú.- Trabajadores rusos han instalado este martes en la Plaza Roja de Moscú una estructura dedicada al Monumento a Minin y Pozharski, con motivo de los preparativos para la celebración del Día de la Unidad Nacional este 4 de noviembre.

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Telde (Gran Canaria, España).- ¿Y si pudiéramos escuchar lo que el océano tiene que decirnos usando los cables de fibra óptica submarinos que conectan todo el planeta entre sí? Esa es la idea de la Distributed Acoustic Sensing (DAS), o detección acústica distribuida en español, de la que es especialista el profesor John R. Potter, y que busca respuestas para el futuro del globo.

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alm/EFE

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