El Parlamento de Groenlandia da 'luz verde' al acuerdo de seguridad con EEUU

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El Parlamento de Groenlandia ha dado este martes 'luz verde' a un nuevo acuerdo de seguridad y defensa con Estados Unidos, anunciado el pasado septiembre por el presidente Donald Trump y firmado posteriormente por este y las autoridades de la isla y de Dinamarca, país al que pertenece este territorio autónomo.

El respaldo al acuerdo ha salido adelante con 16 votos a favor, siete abtenciones, mientras que ningún diputado votó en contra a un proyecto firmado por el inquilino de la Casa Blanca, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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El acuerdo queda ahora a la espera de que sea aprobado en Copenhague en una votación del Parlamento danés que está prevista para el 19 de noviembre. Una vez que se haya informado a Estados Unidos de los resultados de ambas votaciones por vía diplomática, el acuerdo podrá entrar finalmente en vigor.

El propio Trump afirmó tras el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que el mismo permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica, mientras que Frederiksen describió la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes.

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El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, que llegó a amenazarse con hacerse con la isla por la fuerza apelando a motivos de seguridad nacional.