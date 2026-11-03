El Kospi surcoreano se hunde casi un 3,5 % a media sesión tras caída del Nasdaq

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Seúl, 3 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía cerca del 3,5 % a media sesión este martes, lastrado por las caídas en las principales tecnológicas y después de que el índice Nasdaq registrará pérdidas en la sesión previa a las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Tres horas después de la apertura, el indicador perdía un 3,38 %, o 198,01 puntos, hasta los 5.661,07 enteros, después de repuntar un 2,24 % en la sesión del lunes.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedía un 3,11 %, o 22,86 puntos, hasta las 711,50 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana se produce en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y tras la reducción del 1,07 % del índice tecnológico Nasdaq en Wall Street, antes de que se celebren este martes las elecciones de medio mandato en EE.UU.

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En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajaba más del 4 %, mientras que su principal rival, SK hynix, hacía lo propio con una pérdida aproximada del 5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezaba alrededor del 4,5 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, disminuía más del 5 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se hundía por encima del 4 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive de casi el 2 %. EFE