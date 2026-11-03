Martes, 3 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - Los estadounidenses votan en unas ajustadas elecciones de medio mandato para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con las encuestas apuntando a que los demócratas podrían hacerse con el control de ambas cámaras en lo que supondría una grave derrota para el Gobierno de Donald Trump.

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FRANCIA PROTESTAS

París - Las principales asociaciones estudiantiles francesas han llamado a una nueva jornada de bloqueos en institutos y universidades este martes para forzar al Gobierno a acceder a todas sus reivindicaciones y que tienen previsto repetir el jueves, coincidiendo con la huelga convocada por los sindicatos en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos.

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UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Los aparentes avances hacia la paz en la guerra de Ucrania tras la operación humanitaria conjunta en Oleshki pueden verse frustrados por el ataque ruso contra una escuela de la región de Zaporiyia donde la que la población civil recibía ayuda humanitaria y en el que han muerto al menos 24 personas.

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POLONIA JUSTICIA

Varsovia - La Asamblea General de Jueces del Tribunal Constitucional de Polonia se reúnen tras la crisis institucional provocada desde el viernes por la noche por la disputa de la legitimidad de varios jueces entre el Gobierno del liberal Donald Tusk y el presidente del país centroeuropeo, Karol Nawrocki, afín a la ultraderecha.

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PREMIO GONCOURT

París - La Academia Goncourt anuncia al ganador de su premio homónimo de novela, el más prestigioso de la narrativa en francés, que este 2026 se dirime entre Yannick Haenel, Philippe Jaenada, Clémentine Mélois y Sylvain Prudhomme.

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ADEMÁS

COP 31 CLIMA | París - Los diez años de la entrada en vigor del Acuerdo de París, que se cumplen mañana 4 de noviembre, han supuesto "una década mala" para el medio ambiente, marcada por la invasión rusa de Ucrania y el auge de los populismos de derechas, según declaró a EFE Laurence Tubiana, una de las artífices del histórico pacto. (Texto)

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PAPA LATINOAMÉRICA | Roma - León XIV, de 71 años, emprende esta semana su primera visita pastoral a América Latina, un exigente viaje que incluye tres países, 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones y que produce a tan solo 25 días desde la operación en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho para extraer un tumor maligno. (Texto)

- Una inmensa y desértica explanada de 55 hectáreas de tierra, con vistas lejanas al mar, se prepara en Perú para ser el escenario de una multitudinaria misa con alrededor de un millón de asistentes, uno de los principales actos del papa León XIV en su visita apostólica a Perú, país que lo acogió durante más de dos décadas y que le vio ascender desde misionero a obispo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA PAZ | Bogotá - El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, ofrece una conferencia de prensa para hacer balance de su gestión y abordar los desafíos de la institución, dos días antes de ceder el cargo a su sucesor, Danilo Rojas, en un contexto marcado por los recortes presupuestarios del Gobierno colombiano y las diferencias sobre algunas de sus propuestas legales. (Texto)

MÉXICO MUJERES | Ciudad de México - Mientras la llamada “manosfera”, un conjunto de comunidades digitales que promueven discursos misóginos, gana espacio en internet, un grupo de hombres en México busca convertir las redes sociales en un “laboratorio” para desaprender el machismo y hablar de vulnerabilidad, emociones y privilegios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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NUESTROS TEMAS

RUSIA PRENSA (ENTREVISTA) | Moscú - El periodista ruso Serguéi Sokolov, director de Nóvaya Gazeta, acusó en una entrevista con EFE al Estado ruso de "matar" al último periódico independiente de este país, que cerrará sus puertas en pocos días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ESPECIALES

Con motivo de la próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, la agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía PAPA LATINOAMÉRICA.

Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, la agencia EFE terminará de enviar este martes una serie previa con la guía CUMBRE IBEROAMERICANA.

AGENDA INFORMATIVA

América

Toronto.- CANADÁ CHINA.- El ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, visita China del 3 al 6 de noviembre para copresidir en Pekín con su homólogo Wang Wentao la Comisión Económica y Comercial Conjunta (JETC) y participar en Shanghái en la China International Import Expo (CIIE), donde Canadá es país invitado de honor.

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central de Brasil anuncia un posible cambio en la tasa de intereses, actualmente en el 13,75 %, buscando un equilibrio entre el objetivo de mantener la inflación bajo control y la promesa electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear las condiciones para bajar los tipos. (Texto)

Sao Paulo.- ITAÚ RESULTADOS.- Itaú, el mayor banco de Brasil, con operaciones en otros países de América Latina, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México publica las remesas recibidas en septiembre tras un aumento del 2,2 % en agosto. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de octubre, con nuevos pronósticos para la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB). (Texto)

Santiago.- CHILE AEROLÍNEAS.- La aerolínea chilena Latam, la más grande de Sudamérica, publica sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026.

Asunción - PARAGUAY INFLACIÓN - El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del mes de octubre de 2026. (Texto)

Asunción -IBEROAMÉRICA MIGRACIÓN - Inicia en Paraguay el XVI Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias (Texto) (Foto)

Lima - PERÚ EL NIÑO - La aseguradora peruana Rímac presenta una actualización del escenario de riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño para la temporada 2026-2027, con información sobre sus posibles efectos en la economía, el medio ambiente y la salud de la población. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a octubre de 2026. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- COP31 CLIMA.- El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, presenta la hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, que será llevada a la COP31. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY POLÍTICA.- La opositora Soledad Núñez asume la intendencia (Alcaldía) de Asunción, la capital de Paraguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL NAVIDAD.- La tradicional escuela de papás Noel de Río de Janeiro realiza la ceremonia de graduación de la nueva hornada de trabajadores que animarán el comercio en la Navidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ TERREMOTO.- Panamá celebra este martes con desfiles una de sus conmemoraciones más importantes: la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, una festividad que estará marcada este año por el recuerdo del terremoto de 7,7 que golpeó hace casi un mes al país centroamericano, dejando miles de damnificados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- Las federaciones indígenas amazónicos de Perú en las zonas de influencia de las principales explotaciones de crudo en el país exigen la reactivación petrolera del Lote192, los acuerdos incumplidos y el respeto a la consulta previa. Local de Aidesep, Av. San Eugenio 981, La Victoria (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Naciones Unidas.- ONU CIJ.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este martes una votación a puerta cerrada para elegir a cinco de los quince jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, en un proceso que se desarrolla de forma simultánea en la Asamblea General y que requiere el respaldo de ambos órganos para que los candidatos resulten elegidos.

16:00 GMT.- Lima.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- Los chefs Joan Roca (El Celler de Can Roca), Massimo Bottura (Osteria Francescana) and Søren Ledet (Geranium) participan en una serie de conferencias de los '50 Talks', la antesala a la gala donde se anunciará la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Teatro NOS

17:00 GMT- Caracas.- VENEZUELA PRODUCCIÓN.- La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) celebra su congreso anual "Construyendo oportunidades", en el que se identifican los retos y las oportunidades para el crecimiento del sector. (Texto)

20:30 GMT.- Santiago.- CHILE JUSTICIA.- Organizaciones feministas se congregan en Santiago para realizar la performance ‘Un violador en tu camino’ y protestar contra la puesta en libertad de medio centenar de condenados por abusos sexuales y pederastia autorizada por el Gobierno de José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY CINE.- La Unión Europea y el Mercosur abren el festival ‘Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta’, con el filme ‘Los tesoros desconocidos de Paraguay’, coproducido por el país suramericano y Alemania. (Texto) (Foto)

Europa

Ginebra.- MUJERES NEGOCIOS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) difunde un nuevo informe sobre la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo empresarial.

Praga.- REPÚBLICA CHECA MEDIOS.- Los trabajadores de la radio y televisión públicas checas hacen huelga de celo contra el proyecto de ley del Gobierno para cambiar su sistema de financiación.

Viena.- AUSTRIA CUMBRE.- La ministra de Asuntos Exteriores austríaca, Beate Meinl-Reisinger, recibe a los ministros de Asuntos Exteriores de Eslovenia y Croacia, Tone Kajzer y Gordan Grlić Radman, para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Foro Trilateral.

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Visita de Estado de un presidente a Alemania.

Praga.- REPÚBLICA CHECA MEDIOS.- Los trabajadores de la radio y televisión públicas checas hacen huelga de celo contra el proyecto de ley del Gobierno para cambiar su sistema de financiación.

Ginebra.- MUJERES NEGOCIOS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) difunde un nuevo informe sobre la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo empresarial. (Texto)

Bruselas.- PHILIPS RESULTADOS.- La multinacional neerlandesa de electrónica Philips presenta los resultados del tercer trimestre

Lisboa.- PORTUGAL TAP.- Lisboa - El primer ministro portugués, Luís Montenegro, participa en la ceremonia de firma del contrato de venta de capital de TAP al grupo Lufthansa, con los ministros de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, y de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, y el presidente ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:00 GMT.- Fráncfort.- LUFTHANSA RESULTADOS.- El grupo de aerolíneas Lufthansa presenta los resultados del tercer trimestre.

06:00 GMT.- Berlín.- ZALANDO RESULTADOS.- La empresa de venta de moda por internet Zalando presenta los resultados del tercer trimestre.

06:30 GMT.- Fráncfort.- BAYER RESULTADOS.- Bayer presenta los resultados del tercer trimestre.

07:00 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, el comisario europeo para la Defensa, Andrius Kubilius, el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, y los jefes del Estado Mayor de Lituania y Alemania, entre otros, participan en la Conferencia de Seguridad de Berlín. (Texto) (Foto)

07:00 GMT.- París.- FRANCIA PROTESTAS.- Las principales asociaciones estudiantiles francesas han llamado a una nueva jornada de bloqueos en institutos y universidades para forzar al Gobierno a acceder a todas sus reivindicaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un desayuno de las Cámaras de Industria y Comercio (IHK).

08:45 GMT.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- El mimbro del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) Pedro Machado da un discurso en la vigésimo segunda conferencia sobre la unión bancaria, titulada "La simplificación de la regulación y la supervisión bancarias", organizada por Freshfields, el Center for Financial Studies y el Institute for Law and Finance.

09:00 GMT.- Roma.- VATICANO TOROS.- La abogada canonista italiana Laura Sgró presenta, en nombre de la organización animalista PETA, una denuncia ante el Dicasterio del Clero en el Vaticano contra cinco sacerdotes españoles por pronunciarse a favor de la tauromaquia Frente al Gran Caffè Rossetti, Piazza Papa Pio XII 4, 00193 Roma (Texto) (Vídeo)

09:20 GMT.- Berlín.- ALEMANIA LITUANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, reciben por separado al presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien participa en la Conferencia de Seguridad de Berlín. (Foto)

11:00 GMT.- Londres.- TURISMO CONGRESO.- World Travel Market, feria internacional de turismo en la que los organismos de turismo de países y regiones planifican sus campañas para el año venidero. La secretaria de Estado española de Turismo, Rosario Sánchez Grau, encabeza la delegación española en un mercado, el británico, que mueve millones de viajeros cada año hacia destinos españoles. Stand S2-200 de Turespaña en el ExCel (Royal Victoria Dock) (Texto) (Foto)

11:30 GMT.- Londres.- URUGUAY TURISMO.- Cobertura (por encargo) de la delegación uruguaya en el WTM. Hay que entrevistar a : Pablo Menoni (ministro de Turismo), Larissa Perdomo (gerente de Marca País de Uruguay XXI). Embajador de Uruguay en Reino Unido, Luis Bermúdez. Pabellón de Uruguay. Centro de exposiciones ExCel. Royal Victoria Dock, 1 Westnern Gateway. Ubicación: n8-600 (Texto) (Foto) (Vídeo) Contacto: Tatiana Aristegui tel. +598 99 528 753 | Larissa Perdomo tel.+598 98 374 781

12:00 GMT.- Estocolmo.- SUECIA GOBIERNO.- La líder del Partido Centrista, Elisabeth Thand Ringqvist, se somete a una votación en el Riksdag (Parlamento sueco) para ser elegida primera ministra (Texto)

12:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA LATINOAMÉRICA.- El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ofrece un briefing sobre los detalles de la visita de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. (Texto)

14:00 GMT.- Varsovia.- POLONIA JUSTICIA.- La Asamblea General de Jueces del Tribunal Constitucional de Polonia se reúnen tras la crisis institucional provocada desde el viernes por la noche por la disputa de la legitimidad de varios jueces entre el Gobierno del liberal Donald Tusk y el presidente del país centroeuropeo, Karol Nawrocki, afín a la ultraderecha. (Texto)

14:05 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo esloveno, Valentin Hajdinjak, para tratar la situación geopolítica, la cooperación en la OTAN y el apoyo a Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- El espacio de arte contemporáneo de la Santa Sede acoge una nueva instalación del artista español Oriol Vilanova, , que da continuidad a su proyecto para el Pabellón de España en la Bienal de Venecia a partir de una colección de postales manuscritas sobre el Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO CULTURA.- Acto de inauguración de la sexta edición del Festival de cultura 'queer' española de Londres. Embajada de España en Londres

Oriente Medio y África

Mogadiscio.- SOMALIA EL NIÑO.- Somalia confía en un sistema de alerta temprana para anticiparse a El Niño y minimizar la pérdida de vidas y medios de subsistencia por ese fenómeno climático, que se prevé que azote con especial intensidad el centro y sur del país este mes mediante inundaciones que pueden ser devastadoras, según la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia (SoDMA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- ARAMCO RESULTADOS.- La petrolera saudí Aramco presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- Sigue ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, donde se reunirán más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA APEC.- El canciller chino, Wang Yi, y el ministro de Comercio del gigante asiático, Wang Wentao, presidirán conjuntamente la 37ª Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), antes de la Reunión de Líderes Económicos, prevista para los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen (sureste).

Nueva Delhi.- INDIA CICLÓN.- El ciclón Murasu toca tierra en la costa este de la India, en el estado de Andhra Pradesh, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y una semana después del paso de Arnab que dejó al menos cinco fallecidos en el país.

Pekín.- CHINA RUSIA.- La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, realiza una visita oficial a China.

Pekín.- CHINA INTERNET.- Se inaugura en la localidad oriental china de Wuzhen la cumbre de la Conferencia Mundial de Internet 2026, organizada por la entidad internacional del mismo nombre y el Gobierno provincial de Zhejiang, con debates centrados en inteligencia artificial y cooperación tecnológica internacional.

Seúl.- COREA DEL SUR TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en una cumbre centrada en el fortalecimiento de las relaciones económicas y estratégicas entre ambos países, con especial atención a la cooperación en energía nuclear, defensa y nuevas tecnologías. (Texto)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, continúa su visita en China.

Bangkok.- ASIA ESTÉTICA.- Bangkok acoge durante dos días la feria de productos de belleza In-Cosmetics , el evento líder de Asia-Pacífico en el sector, en pleno auge de estos productos desde países como Corea del Sur o China.

Redacción EFE Internacional

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