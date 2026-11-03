Agencias

Taiwán detecta el mayor número de aeronaves de guerra chinas en sus alrededores en 2026

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Taipéi, 3 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó este martes de la detección de 49 aeronaves militares chinas en los alrededores de la isla en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta en lo que va de 2026, en paralelo al reciente despliegue de decenas de buques chinos en el Pacífico occidental.

En un comunicado, la cartera indicó que 31 de esos aparatos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán entre las 06:00 horas del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 de este martes (22:00 GMT del lunes) e ingresaron en las regiones centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa (ADIZ).

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Las 49 aeronaves notificadas este martes, entre ellas bombarderos, cazas, drones, helicópteros y aviones de apoyo, superan el anterior máximo diario, de 42 aparatos, registrado el pasado 13 de febrero. EFE

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