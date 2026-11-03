El IICA prevé fuertes efectos en la productividad de Centroamérica y el Caribe por El Niño

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San José, 3 nov (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) advirtió este martes que Centroamérica y el Caribe sufrirán fuertes efectos en su productividad debido al fenómeno de El Niño, ante lo que resaltó la importancia de que se implementen respuestas territoriales diferenciadas y acciones preventivas.

"Los impactos del fenómeno en los sistemas agroalimentarios podrán verse en precios, ingresos de los agricultores, medios de vida y seguridad alimentaria. La magnitud de esos impactos no solo dependerá de la intensidad del fenómeno, sino también de la exposición, las vulnerabilidades y la capacidad de respuesta de cada territorio", expresó en un comunicado el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

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El IICA explicó que El Niño, presente en la actualidad y que podría extenderse a mediados del 2027, muestra un comportamiento diferenciado en la región: más seco en Centroamérica y el Caribe y más lluvioso en la costa del Pacífico de Ecuador y Perú y en el Cono Sur.

Ibrahim dijo que por ese motivo se espera que caigan los rendimientos en Centroamérica de cultivos como maíz y arroz, mientras que en Argentina podrían elevarse las cosechas de trigo, maíz y oleaginosas.

"Fortalecer la resiliencia frente a El Niño exige anticipar sus efectos y coordinar respuestas, para lo cual se debe entender cómo se propagan los impactos y aprender de las experiencias previas para actuar antes de que los riesgos se conviertan en crisis”, afirmó.

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El IICA informó que Ibrahim expuso este panorama ante ministros de los países que integran el Consejo Agropecuario del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), durante una reunión celebrada en Asunción, Paraguay, en el marco de la Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Ibrahim precisó que El Niño se presenta esta vez con características diferentes y más severas que en ocasiones anteriores y requiere respuestas territoriales diferenciadas, preparación y acciones de anticipación, y resaltó que el instituto está trabajando en ello con los países del continente.

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El director general del IICA explicó que el fenómeno altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones y que la capacidad de respuesta depende de factores como la existencia de alertas tempranas, seguros agropecuarios, financiamiento y coordinación.

El IICA indicó que a través de la Plataforma de Análisis y Acción Estratégica para las Políticas Públicas y la Institucionalidad de los Sistemas Agroalimentarios), que genera información para promover acciones e intervenciones en los sistemas agroalimentarios de las Américas, el IICA está capturando evidencia y recursos sobre El Niño en la región.

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De esta forma, la información dispersa se está traduciendo en material de análisis que permite conectar la evidencia meteorológica y agroalimentaria y preparar respuestas, explicó el instituto. EFE