El beneficio del Banco Itaú crece un 6,2 % en el tercer trimestre de 2026

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São Paulo, 3 nov (EFE).- El banco brasileño Itaú, el mayor de América Latina, obtuvo un beneficio de 12.617 millones de reales (unos 2.050 millones de dólares) en el tercer trimestre, un aumento del 6,2 % respecto al mismo periodo del año pasado, informó este martes la empresa.

El resultado supone una mejora respecto a las expectativas del mercado, así como un crecimiento frente a las ganancias del tercer trimestre de 2025, cuando la entidad financiera logró 11.876 millones de reales en beneficios (unos 2.163 millones de dólares).

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La cartera de crédito expandida cerró el trimestre en los 1,5 billones de reales (unos 270.000 millones de dólares), un aumento del 10,4 % interanual.

El retorno sobre el patrimonio líquido (ROE) de Itaú, indicador de su rentabilidad, fue del 23,6 %, un retroceso respecto al 24,5 % registrado en el segundo trimestre.

Por otra parte, el índice de morosidad entre 15 y 90 días se redujo una décima y terminó el trimestre en un 1,7 %.

El CEO del banco, Milton Maluhy, atribuyó en un comunicado los resultados a "la disciplina en la gestión" y a "la concesión responsable de crédito".

El Itaú tiene Brasil como principal mercado, pero mantiene presencia en otros países latinoamericanos como Chile y Paraguay.

En agosto, el banco vendió su negocio de banca minorista en Colombia y Panamá.EFE