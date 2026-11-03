Agencias

Deuda pública de El Salvador supera los 35.267 millones de dólares, un 4,3 % más que 2025

Guardar

San Salvador, 2 oct (EFE).- La deuda pública total de El Salvador se elevó un 4,3 %, hasta los 35.267,92 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este lunes.

Según los datos del BCR, la deuda estatal a septiembre pasado creció en 1.459,17 millones de dólares, frente al saldo de 33.808,75 al cierre de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

De este total, 15.793,97 millones de dólares son deuda externa y 19.473,95 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.874,74 millones pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un alza del 3,7 %, equivalente a 569,04 millones de dólares desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en 890,13 millones frente a los 18.583,82 millones de diciembre del año pasado, un 4,8 % más.

PUBLICIDAD

El Banco Central informó de que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los 9.261,8 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 4,5 % y un 3,9 % en 2027, un ajuste al alza respecto a sus proyecciones de junio pasado, que pronosticaban un 3,2 % en 2026 y un 3 % en 2027. EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz se reunirá con primer ministro chino e intervendrá en cumbre sobre internet

Infobae

Ecuador envía tercer vuelo con ayuda humanitaria y traslada maquinaria pesada a Galápagos

Infobae

Índice de impunidad de crímenes contra periodistas en Paraguay es del 90 %, según informe

Infobae

EZLN denuncia que gobierno busca impedir reunión con madres buscadoras en Ciudad de México

Infobae

California advierte que castigará como delito grave cualquier interferencia en elecciones

Infobae