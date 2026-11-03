Ecuador envía tercer vuelo con ayuda humanitaria y traslada maquinaria pesada a Galápagos

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Quito, 2 nov (EFE).- Ecuador envió este lunes un tercer vuelo con cerca de siete toneladas de ayuda humanitaria al archipiélago de Galápagos, afectado por las inundaciones provocadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, además de maquinaria pesada para atender la emergencia en la isla Santa Cruz.

Así lo confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en un comunicado, donde detalló que la aeronave llegó al archipiélago con cerca de siete toneladas de suministros, que se suman a las más de diecisiete toneladas enviadas anteriormente para asistir a las familias damnificadas.

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Por su parte, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Roberto Luque, informó el envío de cuatro máquinas pesadas, entre ellas una excavadora, una retroexcavadora y dos volqueras, a bordo de un buque desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Santa Cruz.

Luque indicó que en la misma embarcación se trasladaron suministros de primera necesidad en coordinación con la Secretaría de Riesgos.

El envío de ayuda se produce después de que el COE de Santa Cruz declarara la emergencia ante las fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones y afectaciones en distintos sectores de la isla, además de un fallecido.

Las inundaciones también dejaron a una persona fallecida en la ciudad de Guayaquil.

Además, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura suspendió el lunes las clases presenciales en todas las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz mientras persistan las condiciones de emergencia.

Según el último pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se prevé que las lluvias continúen durante la noche del lunes al martes en gran parte del país, con pronósticos de lluvias fuertes en los municipio de Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha, en la provincia costera de Manabí, así como en San Cristóbal, en Galápagos.

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También se prevén lloviznas en Esmeraldas y en distintos municipios de Guayas, como Guayaquil, donde el pasado domingo una fuerte tormenta eléctrica provocó inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. También lloverá levemente en sectores de Los Ríos, El Oro y Manabí.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra. EFE