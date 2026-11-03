Crónica del Atlético de Madrid - FC Bayern Múnich: 0-2

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El Atlético de Madrid ha perdido este martes en casa por 0-2 contra el FC Bayern de Múnich durante la jornada 4 de la liguilla en la Liga de Campeones, con goles de Lennart Karl y de Konrad Laimer para el equipo alemán, muy serio y con el premio de la victoria por sus aciertos tras el descanso, rompiendo además la racha colchonera de nueve encuentros sin perder.

En el Estadio Riyadh Air Metropolitano no sonó el himno del torneo en los prolegómenos, como señal de luto por el accidente ferroviario en Urda y la muerte de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife, así que le tocaba a la afición local aportar calor en una noche fría.

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Sin embargo, y pese a un derechazo desviado de Julián Álvarez tras ganar Alexander Sorloth un balón aéreo, el inicio de partido fue espeso hasta casi cumplir el primer cuarto de hora. Entonces el propio Sorloth ganó una carrera por banda a Dayot Upamecano y provocó un córner en cuyo saque Pablo Barrios creó peligro con un tiro que tropezó en la defensa.

Volvió a intentarlo el Atlético en el 20' con disparo de la 'Araña' Álvarez desde el centro del campo, pues su equipo poco a poco se había retrasado por el buen planteamiento del Bayern. De hecho, no tardó el conjunto alemán en amenazar la portería de Jan Oblak con un remate fuera de Lennart Karl en posición franca, tras pase horizontal de Harry Kane.

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También buscó el gol Konrad Laimer con una volea por abajo, demasiado cruzada, y luego Kane tampoco acertó un tiro raso. El Bayern acaparaba la posesión y tuvo dos ocasiones aún más claras, primero en el minuto 27 con un contragolpe guiado por Michael Olise y donde Josip Stanisic erró un pase hacia atrás por el repliegue rápido de Barrios en defensa.

Mayor susto vivió el estadio en el 34' con una semichilena de Kane dentro del área, forzada en su escorzo, y que Dávid Hancko tapó de forma providencial. Casi todo nacía de la combinación entre Laimer y Olise en la banda derecha y de la basculación del mismo Kane, habitual en él para lucir las características que este 2026 le han valido el Balón de Oro.

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Con sensación de inoperancia ante ese guion se marcharon al descanso los pupilos de Diego Pablo Simeone, quien aun así no hizo sustituciones a su paso por vestuarios. Y pronto lo acusó el cuadro colchonero, pues nada más empezar la segunda mitad vio a Oblak despejar a media altura un disparo de Joshua Kimmich, de diestra, desde la frontal del área.

Igualmente Kane en el 52' probó desde lejos, si bien su remate salió fuera a ras de césped. Su compañero Tom Bischof también falló otro tiro a continuación, pero en esa misma acción cuajó el 0-1 porque Robin Le Normand calculó mal su repliegue en la zaga, Karl le robó la pelota en el punto de penalti y, raudo con un zurdazo, batió a Oblak en su salida.

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Los locales reaccionaron por ahínco más que por calidad y el 'Cholo' Simeone efectuó tres sustituciones en el 59', reforzando el ataque con Kang-in Lee y Ademola Lookman y la línea medular con Koke Resurrección. Agitando así ánimos, el equipo rojiblanco se acercó a la portería rival en el 67' con un desmarque de Marcos Llorente y zurdazo, pero desviado.

La réplica bávara, sin validez por fuera de juego, llegó en el 70' con una diagonal de Kane a la espalda de los centrales y posterior tiro 'ipso facto'. La insistencia de los pupilos de Rene Maric, reemplazo temporal de Vincent Kompany, continuó en el 73' con una arrancada de Upamecano hasta llegar a la frontal y poner en serios apuros a Oblak.

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El disparo del central del Bayern tropezó en Marc Pubill y el portero esloveno desvió el esférico al travesaño, pero como preludio del 0-2 que logró Laimer medio minuto después, golazo a la escuadra más cercana tras haberse internado por el lado derecho en el área rival y aprovechar así una bonita asistencia de Kane por encima de la defensa del Atlético.

Desdibujados los madrileños por un adversario netamente superior, en el 81' incluso encajaron el 0-3 de cabeza en un saque de esquina, pero el árbitro lo invalidó por falta sobre Oblak en su salto dentro del área pequeña. De ahí hasta el pitido final, escasa pólvora mostró el Atlético en dos remates de Lookman, el primero de ellos por encima del larguero.

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Consumada esta derrota conforme crecía frío en la capital de España, los del 'Cholo' se quedaron con cuatro puntos en la tabla clasificatoria y dificultándose el acceso al top 8, mientras que el Bayern alcanzó los ocho puntos, después de una nueva demostración de que esta campaña será candidato a luchar por todos los títulos, incluida esta Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - FC BAYERN MÚNICH, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand (Koke, min.59), Hancko, Grimaldo; G. Simeone, Llorente, Barrios (Mendoza, min.75), Baena (Kang-in Lee, min.59); Sorloth (Lookman, min.59) y Julián Álvarez (J. David, min.75).

FC BAYERN MÚNICH: Neuer; Laimer (Boey, min.89), Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Bischof; Karl (Brown, min.68), Davies (Min-jae Kim, min.80), Olise; y Kane.

--GOLES:

0-1, min.54: Karl.

0-2, min.74: Laimer.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a G. Simeone (min.80) por parte del Atlético de Madrid y a Stanisic (min.90+1) en el FC Bayern Múnich.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 69.821 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Urda y por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife.