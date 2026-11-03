China y Rusia abogan por estrechar lazos legislativos durante viaje de jefa de Senado ruso

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Pekín, 3 nov (EFE).- China y Rusia abogaron por profundizar su cooperación económica, energética y legislativa durante una reunión celebrada este lunes en Pekín entre el presidente del Legislativo chino, Zhao Leji, y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia (Senado), Valentina Matviyenko.

Según un comunicado de la Cancillería china, Zhao destacó que los encuentros mantenidos este año entre los presidentes de los dos países, Xi Jinping y Vladímir Putin, han impulsado una "nueva etapa" en las relaciones bilaterales y pidió reforzar la confianza política y la coordinación estratégica.

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El dirigente chino pidió ampliar la cooperación en comercio, inversiones, energía y conectividad, así como a desarrollar nuevos ámbitos de colaboración en inteligencia artificial, biotecnología y economía digital.

Zhao también defendió un mayor intercambio de experiencias legislativas, especialmente en materia de inteligencia artificial y economía digital, para proporcionar "respaldo jurídico" a la cooperación entre ambos países.

Por su parte, Matviyenko expresó la disposición de Rusia a estrechar los vínculos entre el Consejo que preside y la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) de China y promover la cooperación económica, cultural y educativa, según la versión oficial china.

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En declaraciones recogidas por el medio ruso Sputnik, Matviyenko se mostró "muy satisfecha" con el nivel de cooperación bilateral y expresó su confianza en que la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para este mes en Shenzhen (sureste de China), aporte un "nuevo impulso" a las relaciones.

La visita, del 1 al 3 de noviembre, coincide con el 30.º aniversario de la asociación estratégica chino-rusa y el 25.º aniversario de su Tratado de Buena Vecindad, prorrogado este año por ambos gobiernos.

Pekín y Moscú han intensificado su cooperación política, comercial y militar desde que Xi y Putin proclamaron una "amistad sin límites" poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El acercamiento también se refleja en el ámbito energético, donde Rusia busca consolidarse como proveedor de China en un contexto de sanciones occidentales y perturbaciones del suministro internacional a raíz del conflicto en Oriente Medio. EFE