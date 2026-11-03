Canciller chino pide a funcionario saudí diálogo y protección de rutas en Oriente Medio

Guardar

Pekín, 3 nov (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, pidió a las partes implicadas en los conflictos de Oriente Medio que retomen el diálogo y garanticen la seguridad de las rutas energéticas ante una "encrucijada entre la guerra y la paz", durante una reunión con el asesor de Seguridad Nacional saudí, Musaed bin Mohamed al Aiban.

Wang afirmó este lunes que "el camino hacia la paz no es fácil", pero insistió en la necesidad de buscar soluciones mediante negociaciones, según un comunicado difundido anoche por la Cancillería china.

PUBLICIDAD

El diplomático instó a las partes a "resolver las disputas mediante el diálogo y la negociación, poner fin a los combates y salvaguardar la seguridad energética y de las rutas marítimas" de la región.

Wang defendió además que los países de Oriente Medio reconstruyan la confianza mutua y acuerden una "nueva arquitectura de seguridad regional" que responda a sus intereses a largo plazo, y ofreció la colaboración china para rebajar la tensión.

Durante la reunión en Pekín, Al Aiban, también ministro de Estado saudí, entregó una carta del príncipe heredero y primer ministro, Mohamed bin Salmán, dirigida al presidente chino, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés común.

Ese mismo lunes, Wang se reunió también en Pekín con el secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, al que trasladó que el "diálogo y la negociación" son la "única vía" para resolver la crisis regional.

PUBLICIDAD

Ambos encuentros se producen en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, y desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 45 % del petróleo importado por China.

Teherán aseguró este lunes que, si Washington acepta sus condiciones, podría poner en marcha un plan para reabrir Ormuz en dos días, mientras ambos países mantienen contactos indirectos con mediación de Catar.

China mantiene estrechos vínculos con Teherán y Riad, cuya reanudación de relaciones diplomáticas facilitó en 2023, y ha reiterado su oposición a la escalada militar y su apoyo a una salida negociada de la guerra. EFE