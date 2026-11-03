3-0. El Barcelona gana al Aston Villa con gol de Lamine Yamal y doblete de Raphinha

Barcelona, 3 nov (EFE).- El Barcelona venció este martes al Aston Villa inglés en el partido la cuarta jornada de la Liga de Campeones (3-0), disputado en el Spotify Camp Nou, con un gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphael Dias 'Raphinha'.
Lamine Yamal aprovechó una pérdida de Joao Gomes dentro del área visitante para marcar el 1-0 (min.7) y Raphinha, ya en la segunda parte tras un primer acto igualado, marcó el 2-0 (min.52) con un chut que desvió el defensa rival Pau Torres, y firmó el 3-0 (min.64) con un remate al primer toque tras una acción individual de Joao Cancelo.
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