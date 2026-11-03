0-3. El Inter se lame la herida del derbi milanés

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El Inter doblegó este martes al Feyenoord a domicilio 0-3 con goles de Yann Biskeck y Pio Esposito en la primera parte y otro de Piotr Zielinski en la segunda, un triunfo que le sirve para no perder terreno en Liga de Campeones y para atravesar el bache sufrido tras perder el derbi liguero contra el Milan.

El equipo de Cristian Chivu comenzó rompiendo una carga que le empezaba a pesar esta temporada: no abrir los partidos pronto. Le pasó factura en el 'Derby della Madonnina' ante el Milán el pasado sábado, que perdió 3-1, contra el Roma, al que tuvo que remontar en los últimos compases y frente al Venezia, entre otros.

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La baja por lesión de Lautaro Martínez, que se perdió ya, entre 'Champions' y liga, seis partidos, hizo mella en este sentido. La dupla Marcus Thuram-Pio Esposito volvió al once inicial para mitigar el impacto de la ausencia del héroe goleador interista.

Pero fue el alemán Yann Biseck, señalado después de un mal partido contra el Milan, quien abrió el marcador con un gol en el minuto 8 que se construyó él solo. El defensa recibió en la frontal, se desquitó de su rival con un giro sobre sí mismo y, con un zurdazo, puso el balón en la malla. En la celebración, se llevó el dedo índice a la boca para acallar las dudas.

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El conjunto neerlandés mantuvo la posesión y conectó muchos más pases que su rival italiano, pero no supo concretarlo en ocasiones claras. El Inter, por su parte, sí. En el minuto 34, Esposito aprovechó un rebote tras un centro de Djed Spence para rematar de cabeza y poner el segundo después de que tocara el travesaño.

Tras el descanso, el Inter se reencontró también con el juego y dominó el balón, se hizo dueño de la posesión y consiguió sellar el tercero en el minuto 54 por medio del centrocamista Piotr Zieliniski, que conectó un zurdazo desde la frontal para sumarse a la fiesta.

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Las sustituciones dieron aire al conjunto 'neroazzurri', con el partido prácticamente cerrado, y Esposito llegó a celebrar un cuarto gol que fue anulado por fuera de juego antes de que el partido fuera interrumpido unos minutos debido a que unos aficionados lanzaron antorchas al terreno de juego.

Finalmente, el Inter se llevó los tres puntos y se lamió la herida del pasado derbi contra el Milan, ante el que se vio superado, perdió el invicto y el liderato, en beneficio del Lazio. La victoria supuso alivio en 'Champions', donde el equipo de Cristian Chivu tan solo cosechó tres puntos.

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El Feyenoord, por su parte, solo puntuó en la segunda jornada, cuando ganó al Como de Cesc Fàbregas por 3-2.

- Ficha técnica

0 - Feyenoord: Ernst; Read (Schaken, m.62), Kraaijeveld (Deijl, m.78), Marmol, López (Watanabe, m.62); Zechiel, Vanhoutte (van den Elshout, m.46), Targhalline; Moussa, Nacho (Steijn, m.62), y Valente.

3 - Inter: Martínez; Bisseck, Akanji (Pavard, m.85), Carlos Augusto; Spence, Barella (Sucic, m.78), Calhanoglu (Mkhitaryan, m.57), Zielinski (Stankovic, m.78), Dimarco; Esposito y Thuram (Bonny, m.57).

Goles: 0-1, Bisseck (m.8); 0-2, Esposito (m.34); 0-3, Zielinski (m.54).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Mostró tarjeta amarilla a Zechiel (m.39) por parte del Feyenoord, y a Calhanoglu (m.3) y Akanji (m.39) por parte del Inter.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio De Kuip de Róterdam (Países Bajos). Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció este martes tras haber sufrido un fuerte golpe durante un partido.

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