Crónica del FC Barcelona - Aston Villa: 3-0

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El FC Barcelona ha ganado este martes al Aston Villa (3-0), en la jornada 4 de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un Spotify Camp Nou cuyo terreno de juego ha estado pasado por agua y donde los 'culers', liderados por sus atacantes, volvieron a sonreir en Europa a costa de unos 'villanos' que llegaban exultantes y que se fueron a casa empapados y goleados.

El Aston Villa llegaba invicto y pletórico con '3 de 3', pero se queda con 9 puntos con esta derrota, los mismos que tiene ahora el Barça, que se repone de la derrota ante el PSG de la anterior jornada. Con un triunfo que tuvo dos nombres propios estelares en el ataque: Lamine Yamal y Raphinha.

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Por un lado, el extremo internacional español, ya con 14 goles en la Liga de Campeones, es el máximo goleador Sub-20 de la historia de la Champions, superando a Kylian Mbappé; mientras que Raphinha, en estado de gracia de nuevo, lleva ya 19 goles en esta campaña tras un sensacional doblete.

El partido empezó loco. Con presión alta desde ambos lados. Y pérdidas. Pero fue el Barça quien más las provocó en el rival y pronto, en el 7', llegó el primer gran aviso seguido del primer gol, cuando Lamine Yamal recuperó un balón en el área, tras un grave error en la salida de la pelota de los 'villanos', y caracoleó, embocó y marcó con rosca a placer, en un tanto ya marca de la casa del de Rocafonda. El 1-0 llegó precedido apenas unos segundos antes por una falta de Raphinha, que es un centro-chut al que nadie llegó por poco a rematar.

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No se amedrentó el conjunto inglés tras el golpe inicial y la reacción visitante fue inmediata. En el minuto 9, Rodri se lanzó para enviar a córner un centro peligroso. Y, a la salida del córner, Matty Cash remató cruzado en el segundo palo y Pedri la desvió a córner, que dio paso a otro saque de esquina más tras desviar Cancelo con la espalda un nuevo disparo de un Aston Villa que quería un rápido empate.

Sostuvo el arreón el equipo de Unai Emery, atacando el espacio, pero se topó con un solvente Joan Garcia bajo palos. En el minuto 20, se adelantó en una rápida salida a Nicolas Jackson cuando todo apuntaba a que el veloz delantero se iría bien de él, pero el de Sallent sacó el pie, como si fuera central, para desviar el balón y acabar con el peligro. Varias salidas con éxito para el portero catalán que mantuvieron la ventaja local.

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El choque se convirtió en un bonito intercambio de golpes. En el 26', otra buena presión del Barça provocó un error de Zion Suzuki, pero el meta japonés se recuperó de inmediato y enmendó el error al desviar el potente tiro de Anthony Gordon, que pudo haberse acercado más pero optó por probar el tiro lejano. La réplica 'villana' llegó sobre la media hora, cuando Johan Manzambi intentó sorprender a Joan Garcia tras irse bien de Pau Cubarsí, que intentó molestarle como pudo tras verse superado, pero el blaugrana sacó sus grandes reflejos para desviar el misil tierra-aire.

Antes del paso por vestuarios, el Barça volvió a someter a su rival y en el 40' llegó un cabezazo de Fermín López a centro de Raphinha, que detuvo bien Suzuki. El tramo final del primer tiempo estuvo marcado por la tensión: en el 43', un pisotón de Jackson a Cubarsí, tras rechazar el central un balón dividido, y cuando estaba dolido en el suelo el delantero quiso levantarle de mala manera. Lo que provocó que Raphinha fuera a por Jackson. Amarilla para ambos. Cubarsí siguió, pero dolido en la pierna.

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Sin duda, el Barça quiso cambiar las cosas nada más salir de los vestuarios. No por que el partido estuviera mal, porque iban 1-0 arriba. No por lesión, porque Marc Bernal entró por Rodri, en principio, por rotación (y con alguna molestia) y con Pau Cubarsí recuperado. Salió con mucho ritmo el Barça, similar al buen arranque de partido. El Aston Villa no la olía. Pero no querían encajar el empate en una contra villana y el alto ritmo 'culer' en el segundo arranque se tradujo en un segundo gol que dio esa tranquilidad. Y lo logró, con algo de fortuna en los rebotes, el capitán Raphinha en una jugada individual en el minuto 52. Gol de Raphinha, gol del capitán.

El 2-0 espoleó aún más a los catalanes. En el 57', llegó una gran ocasión para João Cancelo, que culminó una jugada colectiva entre Lamine Yamal, Anthony Gordon y él mismo con un trallazo que se fue lamiendo el larguero. El acoso blaugrana tendría nuevo premio poco después: Cancelo se animó a subir por su carril zurdo y con el exterior de la bota derecha puso un pase milimétrico, de los que suele poner Lamine Yamal desde la otra banda del verde, para que Raphinha, que leyó a la perfección la mente de su compañero, llegara con el 'timing' perfecto para poner el 3-0 sin oposición en el minuto 64.

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Con el duelo visto para sentencia, el conjunto de Emery buscó el gol del honor y en el 69' remató el recién entrado Leon Goretzka a la base del palo izquierdo de Joan Garcia, que hizo vista y se salvó. Sin embargo, los minutos finales sirvieron para certificar el dominio local. En el 89', se vio una gran ocasión para Lamine Yamal, bien asistido por Gabriel Jesus, que puso a prueba a Zion Suzuki, que no llegó a rozar el balón que se fue lamiendo el palo. La última gran ocasión de un Barça que supo cerrar bien el partido, con ocasiones, con presión, y por fin celebrando el reclamado 'clean sheet' (portería a cero) de Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - ASTON VILLA, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Fariñas (Balde, min.82), Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri (Bernal, min.46), Pedri (de Jong, min.70); Lamine Yamal, Fermín López (Gavi, min.69), Gordon; y Raphinha (Gabriel Jesus, min.70).

ASTON VILLA: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Kamara, João Gomes (Barkley, min.62); McGinn (Alysson, min.77), Buendía (Mbaye, min.62), Manzambi (Goretzka, min.62); y Jackson (Abraham, min.77).

--GOLES.

1-0, min.7: Lamine Yamal.

2-0, min.52: Raphinha.

3-0, min.64: Raphinha.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó a Raphinha (min.44) en el FC Barcelona y a Maatsen (min.11), Buendía (min.31), Jackson (min.44) en el Aston Villa.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 52.662 espectadores.