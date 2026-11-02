Tres presos mueren en reyerta desatada en la cárcel de Trujillo, al norte de Perú

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Lima, 1 nov (EFE).- Tres presos murieron este domingo a consecuencia de una reyerta desatada en la cárcel El Milagro de la ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, mientras que alrededor de ocho han quedado heridos, según informaron fuentes oficiales y la prensa local.

Un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalló que, a raíz de la reyerta desatada en el pabellón 4 en horas de la mañana, cuatro internos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, donde tres de ellos fallecieron.

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Agregó que la situación al interior del penal, un establecimiento que fue visitado por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, hace menos de un mes, se encuentra controlada y que "los internos involucrados fueron aislados para prevenir nuevos enfrentamientos".

A su vez, la representante de la Comisión para la Defensa de Internos de Cárceles Peruanas (Codein), Amanda Rumiche, declaró al portal del diario La República que otros siete heridos están siendo atendidos en el tópico del penal.

El cuarto interno que fue derivado al Hospital Regional está en observación, agregó Rumiche.

La presidencia del INPE dispuso la intervención inmediata de un equipo especializado para evaluar lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de los hechos, indicó el comunicado.

Igualmente, informó que la Dirección Regional viene coordinando las acciones correspondientes con el Ministerio del Interior, y comunicó a la Fiscalía sobre lo sucedido para las diligencias de ley.

Además, el INPE dispuso que todos los directores regionales del país refuercen las medidas de control, seguridad y vigilancia en las cárceles para garantizar el orden y preservar el principio de autoridad.

Fujimori había visitado el penal El Milagro a inicios de octubre pasado para verificar el trabajo del Centro de Control instalado en el lugar con el fin de reforzar las medidas para impedir el ingreso de objetos prohibidos y equipos de comunicación.

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En esta cárcel se encuentran algunos de los cabecillas de las bandas del crimen organizado transnacional que han desatado una ola de delitos como la extorsión y el sicariato en el norte del país, con extensiones a otras zonas del territorio y a países vecinos. EFE