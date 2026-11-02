Xi admite "impurezas" en el Partido Comunista y decreta un endurecimiento del control disciplinario interno

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El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) ha hecho pública la resolución marco aprobada tras su quinto plenario, un documento estratégico en el que la dirección encabezada por el presidete chino Xi Jinping reconoce la presencia de "impurezas ideológicas, organizativas y de conducta" en el seno de la formación y ordena elevar la rigidez en la fiscalización y la gobernanza interna.

El texto, aprobado el jueves y difundido el domingo por la agencia estatal Xinhua, advierte de que, si bien la masa de afiliados mantiene una línea general sólida, persisten fallos estructurales que amenazan la cohesión del partido. En este sentido, la cúpula comunista señala vacíos en la convicción política de determinados cuadros, así como derivas de favoritismo, sectarismo, hedonismo y abusos de poder que "no se han resuelto de raíz", lo que exige un combate decidido contra el formalismo y la burocracia en todos los niveles del aparato estatal y de la organización.

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Para hacer frente a estas carencias en un escenario geopolítico internacional definido como "turbulento e incierto" --marcado por la consolidación del Sur Global, el auge del proteccionismo y las crecientes tensiones multilaterales--, la resolución fija un endurecimiento de los filtros en la selección, nombramiento y evaluación de los cargos públicos, intensificando la supervisión sobre los principales mandos y altos funcionarios para evitar el estancamiento ideológico o la inacción.

Asimismo, el PCCh ha reafirmado que mantendrá una política de "alta presión" frente al cohecho y los nuevos esquemas de corrupción económica y financiera. En concreto, el documento insta a perseguir con mayor contundencia la penetración de capitales privados en la esfera política, el conflicto de intereses y las prácticas ilícitas vinculadas al uso de tecnologías emergentes y activos digitales, consolidando el control ideológico y disciplinario como pilar central en el proceso de modernización del país.

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Esta decisión llega después de que la formación elevase a Zhang Shengmin, general y exjefe del organismo militar encargado de luchar contra la corrupción, al seno del Politburó en un cambio que se produce por primera vez en tres décadas y con el que busca recompensar su labor para reforzar la disciplina.

A principios de la semana pasada, Xi inauguró la dicha sesión plenaria con un llamamiento a reforzar la disciplina interna para apuntalar los logros cosechados a medida que se desarrollan "cambios profundos en el mundo".