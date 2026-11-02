Colapinto, penalizado con 10 segundos, baja al 15 desde el octavo; que es para Bortoleto

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había cruzado octavo la meta en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue penalizado después de la carrera con diez segundos, por lo que concluyó decimoquinto al final.

Colapinto, de 23 años, recibió la sanción, después de concluida la carrera, por haber infringido el protocolo de actuación mientras ondeaban las banderas amarillas, por lo que perdió siete puestos en la clasificación final de la prueba.

PUBLICIDAD

Su compañero, el francés Pierre Gasly, que había sido décimo, sufrió idéntica penalización, por el mismo motivo, que el piloto de Pilar (Buenas Aires) y concluyó decimoséptimo.

Las sanciones de los dos pilotos de Alpine, unida a la del australiano Oscar Piastri (McLaren) -por provocar el accidente del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB)-, que por ese motivo pierde el séptimo puesto y sale de la zona de puntos, implican que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que había sido undécimo, concluyese el Gran Premio de Ciudad de México en octava posición.

PUBLICIDAD

Asimismo, y también debido a las sanciones de ambos Alpine y de Piastri, el japonés Ryo Hirakawa, sustituto en Haas del francés Esteban Ocon, asciende a la décima posición y suma un punto en su primera carrera como piloto de Fórmula Uno.

Gracias a las citadas sanciones, la remontada del día, desde el 'pit lane', del neozelandés Liam Lawson (RB) no es de trece, sino de quince puestos, ya que el oceánico concluyó, finalmente, séptimo.

Otro de los beneficiados por las penalizaciones fue el francés Isack Hadjar (Red Bull), que sumó dos puntos al acabar noveno en la clasificación final de una carrera que ganó su compañero, el neerlandés Max Verstappen; y en la que, al acabar tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió -con veinte años- en el campeón del mundo más joven de la historia.

PUBLICIDAD

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este domingo había cruzado la meta octavo, pero que, por una sanción de diez segundos -por infracción durante banderas amarillas- acabó decimoquinto el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "un final muy amargo, después" de haber experimentado la alegría "de estar de nuevo en los puntos".

"Ha sido un final muy amargo, después de lo que había sido una sensación placentera por regresar de nuevo a los puntos tras una serie de carreras sin puntuar", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que, a pesar de la sanción, sigue siendo duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

PUBLICIDAD

"Pido disculpas a todos en el equipo por lo sucedido mientras ondeaban las banderas amarillas", manifestó el argentino, cuyo mejor resultado desde que compite en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Al tiempo que es difícil de entender el porqué, ha sido mi error dentro del coche. Siento que, en líneas generales, había sido una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en unas circunstancias difíciles; pero, por desgracia, por infracción durante las banderas amarillas, nos penalizaron y perdimos los puntos que merecimos sumar", comentó Colapinto, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, recibió idéntica penalización que él y pasó del décimo puesto con el que había cruzado la meta al decimoséptimo que ocupa en la clasificación final de la carrera.

PUBLICIDAD

"Quiero dar mi gran enhorabuena a (el italiano Andrea) Kimi (Antonelli, de Mercedes, flamante campeón del mundo). Realmente se lo merece, después de la temporada que ha completado. Ahora se une a esa lista de grandes campeones; y me alegro por él", indicó el argentino en referencia al más joven ganador del certamen de toda la historia.