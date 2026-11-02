Ciberataques comprometen las aplicaciones de alertas de emergencias de Rusia y Ucrania

Guardar

Las aplicaciones móviles oficiales de alertas de emergencias de Rusia y Ucrania han sido objeto en las últimas horas de ciberataques masivos que han derivado en la difusión de información falsa y alarmas erróneas a la población civil, si bien las autoridades e ingenieros de ambos países ya han comenzado a restablecer la normalidad de estos servicios.

En Ucrania, un acceso no autorizado a la aplicación 'Air Alert' ha provocado el envío de notificaciones fraudulentas, lo que obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de la plataforma. La Fuerza Aérea ucraniana confirmó la brecha de seguridad e instó a la calma, viéndose forzada a desmentir la existencia de una amenaza radiológica.

PUBLICIDAD

Los desarrolladores, que han garantizado que no se han visto comprometidos datos personales de los usuarios, están restaurando de manera progresiva los avisos sobre niveles de peligro de misiles y drones, aunque la visualización de objetivos en el mapa permanece inhabilitada mientras se implementan nuevas medidas de protección.

De forma paralela, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (EMERCOM) ha denunciado un ciberataque masivo contra su aplicación móvil que permitió a los atacantes difundir información falsa a los ciudadanos.

El organismo ha aclarado que este 'hackeo' no ha afectado al sistema público de alerta principal de la Federación Rusa --que sigue operando con normalidad mediante sirenas, megafonía, mensajería SMS y transmisiones de radio y televisión--, dado que la aplicación atacada ejerce una función de apoyo informativo adicional.

PUBLICIDAD

Según ha aclarado la cartera, los especialistas rusos ya han tomado las medidas necesarias para parchear la vulnerabilidad y estabilizar el servicio.