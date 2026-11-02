Vicepresidenta española Yolanda Díaz visita China y asistirá a una cumbre sobre Internet

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Pekín, 2 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se encuentra en China en una visita que incluye contactos con autoridades del país asiático y su participación en la Conferencia Mundial de Internet en la localidad oriental de Wuzhen.

Según fuentes de la Embajada de España en Pekín, Díaz viajará durante su estancia a Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, donde tiene previsto intervenir este martes en la cita.

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Entre los contactos institucionales de esta visita figura una reunión con la ministra china de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping, según la agenda oficial publicada por la página web de La Moncloa.

La cumbre de la Conferencia Mundial de Internet 2026, organizada por la entidad internacional del mismo nombre y el Gobierno provincial de Zhejiang, se inaugurará este martes con debates centrados en la inteligencia artificial (IA) y la cooperación tecnológica internacional.

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La visita supone el segundo desplazamiento de Díaz a China en lo que va de año, después de la agenda institucional y empresarial que desarrolló en mayo.

En aquella ocasión, la vicepresidenta mantuvo reuniones con representantes de las autoridades chinas, entre ellos el vicepresidente, Han Zheng, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión.

El viaje incluyó también contactos en la ciudad de Shanghái con empresas vinculadas a la robótica y la automoción, en un momento de creciente interés por la cooperación industrial y tecnológica entre ambos países.

La nueva visita se produce en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales, después del viaje oficial a China del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en abril, y de la visita de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre de 2025. EFE

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