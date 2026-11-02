Un ruso trata de convencer a la Justicia de que no está muerto

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Moscú, 2 nov (EFE).- Un residente de San Petersburgo interpuso una querella ante los tribunales para anular su certificado de defunción, documento que se emitió por error al confundir las autoridades a dos hermanos, informa hoy la prensa local.

Según el portal Fontanka, hace dos años, en noviembre de 2024, en un apartamento de la segunda ciudad rusa fue encontrado un cuerpo sin vida.

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El fallecido fue identificado en ese momento mediante una cartilla militar a nombre de Oleg, que pertenecía a su hermano, según se supo más tarde.

Las autoridades emitieron seguidamente un certificado de defunción, dando por fallecido ante la ley al hermano que estaba vivo.

El 'muerto' continuó trabajando como conserje, pero no puede ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, incluida la realización de una serie de transacciones, además de otras consecuencias que implica estar muerto, señala Fontanka.

Oleg se enteró de que le dieron por fallecido a través de su hijo, quien tuvo acceso a los materiales oficiales sobre la muerte de su tío.

En el registro civil le dijeron a Oleg que por ley le puede "resucitar" solo un tribunal. El ruso recurrió su muerte y confía en que el error quede subsanado pronto. EFE