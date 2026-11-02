Un policía local rescata el cadáver de un buzo de 61 años en la playa de Fuentepiedra

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Un policía local de Almuñécar (Granada) ha rescatado este lunes por la mañana el cadáver de un buzo de 61 años de edad en la playa Fuentepiedra de la localidad granadina. Los servicios municipales fueron alertados por una chica que estaba en la playa y por un grupo de jóvenes que divisaron el cuerpo flotando desde lejos.

Según ha adelantado Ideal y han confirmado fuentes de la Policía Local de Almuñécar a Europa Press, el agente se ha ayudado de la tabla de pádel surf de la joven que ha dado el aviso.

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Cuando los servicios sanitarios han llegado hasta el lugar de los hechos no se ha podido hacer ya nada por salvar la vida del buzo cuyas causas de la muerte están siendo investigadas.