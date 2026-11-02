Un operativo militar contra disidencia de las FARC deja un muerto y tres detenidos en Colombia

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Una operación desarrollada por el Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia en el departamento del Valle del Cauca se ha saldado con un presunto disidente de las FARC muerto en combate y tres personas capturadas, entre las que se encuentra el líder de la estructura armada, según ha informado el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

La acción militar ha tenido lugar en la vereda El Moral, perteneciente al municipio de El Cerrito. Durante la intervención contra la compañía 'Eiber González' --integrada en la facción 'Adán Izquierdo' del grupo disidente al mando de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco'--, las tropas han abatido a uno de los sospechosos y han arrestado a otros tres, incluido el cabecilla de la célula, Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias 'JJ', que ha sufrido heridas en el enfrentamiento. En el mismo dispositivo ha sido aprehendido un menor de 17 años.

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Tras el choque armado, las fuerzas de seguridad han incautado un importante arsenal compuesto por cuatro fusiles, pistolas, revólveres, un mortero artesanal, 16 granadas adaptables a drones, siete dispositivos explosivos y munición. Las tropas se han incautado además de terminales móviles, equipos de transmisión, una antena de conectividad por satélite Starlink, 12 pancartas propagandísticas y 11 millones de pesos (unos 3.100 euros) en efectivo.

De la Espriella ha felicitado a las Fuerzas Militares por un "golpe contundente" que, según ha destacado, debilita el mando y las finanzas de una estructura responsable de extorsionar, agredir y someter a la población civil del centro del Valle del Cauca.

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