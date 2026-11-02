Trump entra en lista de depredadores de la prensa de RSF por sus ataques y restricciones

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París, 2 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha entrado en la lista de depredadores de la prensa, que elabora Reporteros sin Fronteras (RSF), por sus ataques para reducir el periodismo a comunicación política y las restricciones que ha impuesto a los profesionales de la información.

En la lista anual de 2026 publicada este lunes, Trump figura allí con otros dirigentes que ya estaban en ediciones anteriores y que han seguido utilizando el aparato del Estado para amordazar a los medios, como los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Nicaragua, Daniel Ortega (junto a su mujer, Rosa Murillo), o de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.

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RSF subraya que en el caso del presidente estadounidense, desde el comienzo de su segundo mandato en enero de 2025, "sus ataques contra la prensa superan cada vez más el marco de la retórica y de las políticas públicas para traducirse en restricciones físicas impuestas a los periodistas".

La organización insiste en que Trump ha "multiplicado los ataques para reducir el periodismo a comunicación política" y recuerda que con él a las riendas del país, Estados Unidos ha bajado en un año siete puestos en su clasificación sobre la libertad de prensa para quedarse en una poca honrosa sexagésimo cuarta posición.

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Entre los depredadores de la prensa por poner en peligro la seguridad de sus profesionales repiten este año las Fuerza Armadas de Israel, el Partido Comunista Chino o los cárteles mexicanos, a los que Reporteros responsabiliza de "un clima de terror en un país supuestamente 'en paz'", pero en el que en lo que llevamos de año casi un periodista ha sido asesinado cada mes por el crimen organizado.

Uno de los que entran en ese grupo de los que amenazan la seguridad, y en el que aparece el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, es el presidente egipcio, Abdulfatah al-Sisi, al que se responsabiliza sólo en las últimas semanas de haber encarcelado a los periodistas del sitio de verificaciones Matsaddash y del cierre de Mada Masr, un medio de referencia.

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En el terreno económico, RSF señala a los gigantes tecnológicos estadounidenses Alphabet (propietario en particular de Google) y Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), pero también multimillonarios como el francés Vincent Bolloré (propietario entre otros de periódicos, televisiones y radios) y el georgiano Bidzina Ivanichvili por debilitar medios de comunicación independientes o poner la independencia editorial bajo presión.

Reporteros repite la designación de Elon Musk como uno de los depredadores por propiciar la desinformación, en particular sirviéndose de su red social X, así como propagar el odio hacia los periodistas y obstaculizar la libertad de información.

En ese mismo apartado está el presidente argentino, Javier Milei, porque desde su llegada al poder en diciembre de 2023 "multiplica los ataques contra los periodistas y los medios críticos, a los que acusa regularmente de corrupción, de mentiras y de manipulación política.

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RSF ha sacado a varios de los depredadores que aparecían de su lista de 2025 por no estar ya en la primera línea de acción.

Es el caso de quien fue líder supremo iraní, Alí Jameneí, porque murió en un bombardeo en las primeras operaciones de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra su país.

En el caso de Nicolás Maduro por haber sido depuesto como presidente de Venezuela con una operación militar estadounidense que lo detuvo y lo llevó a un penitenciario en Estados Unidos, mientras que los ex primeros ministros de Hungría, Viktor Orbán, y de Serbia, Aleksandar Vucic, ya no están por haber sido apartados del poder por las urnas. EFE

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