Corea del Sur inaugura un Cuartel General de Drones para contrarrestar a Pionyang

Guardar

Seúl, 2 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Corea del Sur inauguró este lunes su nuevo Cuartel General de Drones, en medio de sus planes para formar a cientos de miles de militares y expandir su uso frente a las amenazas de Pionyang, que la semana pasada realizó pruebas de drones suicida y otro armamento.

"El Cuartel General de Drones de Defensa liderará el desarrollo del combate y la innovación tecnológica y de fuerza en los campos de drones y antidrones a nivel de defensa nacional", afirmó la cartera en un comunicado.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa surcoreano señaló que el establecimiento de este centro servirá para acelerar el desarrollo de sistemas de drones "teniendo en cuenta las recientes tendencias bélicas y los avances tecnológicos", en referencia a las guerras en Ucrania y Oriente Medio, donde la utilización de vehículos aéreos no tripulados ha transformado los conflictos modernos.

En particular, Seúl creará un sistema de certificación militar para aviones no tripulados que permita "la adquisición estable y el funcionamiento eficiente de drones militares".

La inauguración del Cuartel General sigue a los planes de Corea del Sur, desvelados el pasado julio, de formar a 500.000 soldados en el manejo de drones y adquirir 20.000 vehículos aéreos no tripulados de bajo coste.

Corea del Norte está desarrollando sus capacidades aéreas no tripuladas y esto supone por tanto una amenaza para Seúl, afirmó en julio el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-baek.

Apenas el pasado jueves, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presenció una exhibición de armamento que incluyó pruebas de drones, misiles de crucero y lanzacohetes de gran calibre, el mismo día en que Seúl detectó el lanzamiento de más de diez misiles balísticos norcoreanos ante las recientes tensiones intercoreanas.

PUBLICIDAD

Kim también instó a priorizar la mejora de las tecnologías de las aeronaves no tripuladas, su integración con inteligencia artificial (IA) y el aumento de sus capacidades operativas como parte de la modernización militar, dijo la agencia estatal norcoreana KCNA.

Ambos países, técnicamente todavía en guerra, viven un momento de auge de las tensiones por la explosión de dos minas en la frontera intercoreana en septiembre, que hirió a tres soldados surcoreanos.

Seúl responsabiliza a Pionyang de plantar los explosivos del lado sur de la Línea de Demarcación Militar, la frontera de facto entre los dos países, mientras que el Norte niega su implicación y acusa al Sur de tergiversar los hechos.

PUBLICIDAD

En este contexto, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano advirtió en la víspera que vigila un posible despliegue de lanzacohetes múltiples norcoreanos de 600 milímetros cerca de la divisoria. EFE