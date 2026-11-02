Finaliza el alto el fuego humanitario en Oleshki tras completarse el reparto de ayuda y la salida de civiles

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El periodo de cesación de hostilidades acordado entre Rusia y Ucrania en la localidad de Oleshki, en la provincia de Jersón, ha llegado a su fin tras permanecer vigente desde el pasado 27 de octubre, según ha confirmado la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova.

A través de un comunicado, Lantratova ha destacado que "ambas partes han cumplido todas sus obligaciones", lo que ha permitido distribuir suministros de primera necesidad entre la población y garantizar la salida voluntaria y segura de aquellos residentes que decidieron abandonar el municipio.

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Asimismo, la representante rusa ha precisado que el operativo se ha desarrollado de manera conjunta con su homólogo del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets, gracias a la mediación y coordinación directa de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Tras la culminación exitosa del dispositivo, la comisionada rusa ha avanzado que ambas partes ya trabajan para planificar la continuidad de las misiones humanitarias y consolidar la entrega regular de suministros. "Es importante mantener la cooperación que ha ayudado a la gente y hacer que la entrega de ayuda sea periódica. Todavía hay residentes en Oleshki que siguen necesitando apoyo y nos aseguraremos de que lo reciban", ha subrayado Lantratova.

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La tregua, calificada como el periodo de cese al fuego más prolongado pactado por ambos bandos desde el inicio del conflicto en 2022, ha requerido labores previas de desminado en los accesos a la localidad. El operativo ha permitido poner a salvo a decenas de civiles que permanecían atrapados en una zona fuertemente castigada por el desabastecimiento de víveres, medicamentos y suministros básicos.