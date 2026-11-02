Ucrania denuncia 26 muertos en un ataque ruso sobre un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

28/10/2026 October 28, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits The Hague, Netherlands, on October 28, 2026, during a working visit to the country. Zelenskyy meets Dutch Prime Minister Rob Jetten and King Willem-Alexander to discuss defense and economic cooperation and strengthening Ukraine's air defenses POLITICA PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

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Las autoridades ucranianas han informado este lunes que al menos 26 personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela utilizada como centro humanitario en la región de Zaporiyia, en una oleada de bombardeos, que, según han denunciado, evidencia que Rusia no quiere rebajar la intensidad de la guerra, después del alto el fuego humanitario pactado en la localidad de Oleshki, en la región de Jersón.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado la cifra de fallecidos en el ataque "absolutamente horrendo" en Komishuvaya y ha informado además de cinco individuos más hospitalizados y al menos otros cinco atrapados bajo los escombros.

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"Los rusos demuestran una y otra vez que odian a Ucrania, a todo lo que hay aquí. Si Rusia hubera querido realmente una desescalada después de Oleshki, era el momento de dar pasos humanitarios. Lo hemos propuesto, pero Rusia sigue matando", ha denunciado en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski ha resaltado que "los rusos sabían que esta era una edificio de uso humanitario". "Es importante que el mundo reaccione a esto, a cada asesinato de nuestra gente perpetrado por los rusos, a cada escalada de la guerra", ha apelado.

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"Desde esta mañana, el asentamiento ha sido golpeado varias veces por bombas aéreas. Los ataques apuntaron a una escuela utilizada para fines humanitarios. La gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", ha explicado.

Según ha afirmado, varias oleadas de ataques han afectado al refugio donde las personas se habían cobijado de los primeros bombardeos. "Trágicamente, ya se han reportado 18 personas muertas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cinco personas han resultado heridas", ha indicado, apuntando que hay tareas de rescate en marcha.

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Kiev ha denunciado que el ataque buscaba golpear a los residentes mientras recibían ayuda humanitaria en lo que ha enmarcado en "una prueba más de que Rusia no quiere ninguna desescalada ni ninguna justicia real".

"Después de la operación humanitaria en Oleshki, hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber demostrado que el progreso hacia la paz era posible. Con estos asesinatos, Rusia está enviando una señal completamente opuesta: Rusia cuenta con más muertes", ha insistido Zelenski después de que nuevos ataques rusos hayan desvanecido la opción de que la cooperación en Oleshki sirviera de ejemplo a seguir.

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En este sentido, el líder ucraniano ha pedido "una respuesta del mundo" a esta nueva ofensiva. "Una respuesta fuerte y dura. Una respuesta a Rusia y apoyo para Ucrania", ha defendido, insistiendo en que la prioridad debe ser proteger vidas.

ATAQUES EN SLOVIANKS Y MIKOLAIV

Estos bombardeos se suman a otros ataques mortales registrados en las ciudades de Sloviansk y Mikolaiv. En la primera ciudad, un ataque aéreo ha acabado con vida de una mujer y ha dejado otros siete ciudadanos heridos en un ataque a edificios residenciales, una tienda, un edificio administrativo y un almacén.

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En el caso de Mikolaiv, la munición del Ejército ruso ha golpeado una vivienda particular que se ha incendiado dejando un muerto y un herido.