Justin Timberlake revelará todos sus secretos en una docuserie que estrenará en diciembre

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El cantante estadounidense Justin Timberlake estrenará el próximo mes de diciembre una serie documental de cuatro partes en la que promete revelar todos los detalles de su vida, según informó este lunes Variety.

El proyecto, producido por la plataforma Apple, incluirá una entrevista con Janet Jackson, con la que abordará, entre otros temas, el incidente del Super Bowl de 2004, en el que un fallo de vestuario dejó un pecho de la cantante al descubierto, según informó una fuente a la revista especializada.

PUBLICIDAD

El cantante de 'Sexy Back' también comentará acerca de las declaraciones recientes de su expareja, la estrella estadounidense Britney Spears, en las que criticó el comportamiento que él tuvo tras su ruptura a principios de los 2000, de acuerdo con otra fuente consultada por Variety.

Dirigida por Fisher Stevens, esta docuserie se produce tras un periodo de escasa aparición púbica por parte del cantante, quien actuó como invitado sorpresa en el concierto del rapero Jay-Z el mes pasado.

Timberlake terminó una gira en marzo de 2024 en apoyo a su álbum más reciente 'Everything I Thought It Was'. En julio de 2025 anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, lo que afectó a algunas de sus actuaciones durante su recorrido mundial. EFE

PUBLICIDAD