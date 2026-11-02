(Crónica) El Everton asalta St James' Park y hunde en la crisis al Newcastle

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El Everton se llevó una valiosa y trabajada victoria de St James' Park tras imponerse por la mínima al Newcastle United (0-1) en el encuentro que cerraba la novena jornada de la Premier League. El solitario tanto del ariete francés Thierno Barry al poco de arrancar la segunda mitad bastó a los visitantes para romper su racha de nueve desplazamientos sin ganar en el campeonato doméstico y auparse a la séptima posición de la tabla, hundiéndose a su vez al cuadro 'magpie' en una crisis de juego y resultados.

El choque dio comienzo con un Everton mucho más asentado y vertical sobre el terreno de juego, amenazando la portería local ante un Newcastle dominado por las dudas y la falta de fluidez ofensiva. Pese a que el conjunto de David Moyes no estuvo certero en los metros finales durante el primer acto -acusando la falta de puntería de Thierno Barry en sendas llegadas claras-, los locales fueron incapaces de disparar entre los tres palos en los primeros cuarenta y cinco minutos. Las imprecisiones del Newcastle provocaron la impaciencia y los pitos de la grada.

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El paso por vestuarios no cambió el guion y el premio llegó muy pronto para el bando visitante. En el minuto 49, un remate raso de Tyrique George se filtró por debajo de la estirada del meta Lukas Hornicek y Thierno Barry, atento al rechace a puerta vacía, tan solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red para firmar su cuarta diana del curso. La validez del tanto fue ratificada por el VAR tras descartar cualquier falta o posición ilegal en la acción, lo que terminó de desencajar el planteamiento de los hombres de Matthias Jaissle.

El gol visitante sirvió para despertar tímidamente al Newcastle, que rozó la igualada en una acción donde un centro envenenado de Harvey Barnes y el posterior remate a bocajarro de Anthony Elanga acabaron estrellándose en el poste previo desvío de Vitalii Mykolenko. Acto seguido, fue el guardameta Jordan Pickford quien sostuvo el triunfo de los 'Toffees' con una intervención providencial abajo a disparo a quemarropa del recién ingresado Yoane Wissa, neutralizando así los escasos arranques de casta de un equipo lastrado por la falta de efectividad y la desconfianza en ambas áreas.

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En el tramo finalla frustración local terminó por escenificarse con la expulsión por doble cartulina amarilla del centrocampista Jacob Ramsey, tras una dura entrada a destiempo sobre Harrison Armstrong. Con esta victoria, el Everton confirma su dinámica ascendente instalándose en la parte alta de la Premier League con 13 puntos, mientras que el Newcastle encaja una dolorosa derrota que le deja decimotercero con 11 puntos y acrecienta el descontento de la afición tras un encuentro en el que apenas amenazó la solidez defensiva del bloque de Liverpool.