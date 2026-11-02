Kimi Antonelli: "He llorado toda la última vuelta"

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El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) confesó la "increíble" emoción de proclamarse campeón del mundo, después de ser tercero este domingo en el Gran Premio de México, con una última vuelta llena de lágrimas, y la intención de "ganar más Mundiales".

"No podía ver la pista, he estado llorando toda esa última vuelta. Sentimiento increíble", dijo en declaraciones a Dazn, después de una primera celebración en Foro Sol. El italiano terminó con las cuentas en México, aún con cuatro carreras por delante, para ser el campeón de la F1 más joven de la historia, a sus 20 años.

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Sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli agradeció a su equipo y familia. "Sin Mercedes ni mi familia no estaría aquí, estoy muy agradecido. Estoy sin palabras, intento procesar todo lo que ha pasado. Ha sido una temporada increíble, compartir este podio con Max y Lewis es increíble. Ahora estoy con ganas de más peleas en el futuro", afirmó.

El de Bolonia confesó que este fin de semana estuvo "un poco más tenso", pero con el tercer puesto de este domingo logró el título en su segundo año en el 'Gran Circo'. "No ha sido fácil mantener la concentración en todo momento. Obviamente, la idea del campeonato estuvo presente desde muy pronto, ya desde el inicio de la temporada", afirmó después a Sky Sports.

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"Ahora vamos a disfrutar del resto de la temporada. Esto es solo el principio. Esta victoria marca un nuevo comienzo, una base sobre la cual seguir mejorando y continuar aspirando a ganar más campeonatos", añadió un Antonelli que devolvió el Mundial de la Fórmula 1 a Italia 73 años después.