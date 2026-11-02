Carney y Trump mantienen una conversación "constructiva" sobre el futuro del comercio entre Canadá y EEUU

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha calificado de "buena" y "constructiva" la conversación mantenida este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las conversaciones para sentar las bases de un eventual acuerdo comercial "mutuamente beneficioso" para ambas naciones.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Carney ha señalado que esta toma de contacto permite avanzar sobre las líneas generales del diálogo reciente con el objetivo de lograr un tratado que "cree puestos de trabajo para los trabajadores, reduzca el coste de vida para las familias y respete plenamente las lenguas, la cultura y la soberanía de Canadá". Asimismo, ha anunciado que los equipos de negociación de ambos gobiernos trabajarán durante las próximas semanas para intentar materializar un resultado satisfactorio.

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado tras el contacto telefónico que existe "el concepto de un acuerdo que será excelente para los agricultores y para Estados Unidos, y que también estará bien para Canadá". Desde la Casa Blanca han respaldado la continuidad de las conversaciones para "concretar un pacto que entregue resultados significativos" a la ciudadanía estadounidense.

A pesar de este acercamiento, fuentes gubernamentales canadienses citadas por CBC News matizan que las negociaciones aún afrontan escollos clave pendientes de resolución --entre ellos el sector del automóvil y los aranceles al acero y al aluminio-- y el mes pasado descartaron la firma inminente de un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes en Estados Unidos.

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Estas conversaciones se producen tras la ruptura de la mesa de negociación el pasado mes de agosto, un desencuentro que derivó en la imposición cruzada de aranceles entre ambos países.