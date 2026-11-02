Temas del día de Internacional del lunes 2 de noviembre de 2026 (12:00 horas GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la campaña para las elecciones de mañana martes en la Explanada Nacional de Washington, con unos sondeos que ponen en riesgo la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.

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Washington-. A un día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, varios son los estados con reñidas contiendas que comprometen la mayoría republicana de las dos cámaras del Congreso.

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Washington-. Las posibles impugnaciones de los resultados y las disputas por su certificación se perfilan como un nuevo frente de batalla en las elecciones legislativas de Estados Unidos de este martes, ante el riesgo de que algunos candidatos o autoridades cuestionen el escrutinio o se nieguen a validar los resultados.

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Washington-. Miles de observadores supervisarán este martes unas elecciones que serán de las más vigiladas de la historia de Estados Unidos, ya que, además del operativo de la administración de Donald Trump tienen previsto movilizarse grupos afines al Partido Republicano, al Partido Demócrata y organizaciones independientes. (Texto) (Foto)

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EEUU VENEZUELA

Washington - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, el primer encuentro entre ambos responsables de Exteriores desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU en Caracas el pasado enero.

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FRANCIA PROTESTAS

París - Francia encara una nueva semana de tensión social por la probable vuelta de los bloqueos en la educación, ahora que los estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones de otoño, y con la convocatoria de huelga general para el jueves.

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- El sociólogo francés Michel Kokoreff advierte de que las protestas juveniles en Francia van mucho más allá de una reivindicación educativa y reflejan una crisis social y política que atraviesa Europa. "Una sociedad que se desconecta del futuro de su juventud es una sociedad enferma", dice en una entrevista con EFE.(foto)

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APPLE RESULTADOS | Nueva York - El gigante tecnológico estadounidense Apple presenta sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de su ejercicio fiscal 2026, con el mercado pendiente de la evolución de las ventas del iPhone, el crecimiento de su negocio de servicios y las perspectivas de la compañía en inteligencia artificial bajo la dirección de su nuevo consejero delegado, John Ternus. (texto)

ADEMÁS

MÉXICO EEUU |Ciudad de México - Migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde México se aventuran por las peligrosas aguas del océano Pacífico ante el endurecimiento de la vigilancia fronteriza, una ruta marcada por el riesgo de ahogamiento, las extorsiones del crimen organizado y tarifas de hasta 30.000 dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA DROGAS |Bogotá - El tusi, una droga cuya composición cambia según quién la prepare, está llevando a hospitales de Colombia a jóvenes con graves lesiones vasculares, algunos de los cuales han acabado en amputaciones, mientras los especialistas tratan de identificar la composición de la llamada "cocaína rosada". (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Kiev - El defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, ofrece una rueda de prensa sobre los resultados de la misión humanitaria en la localidad de Oleshki después de que expirara la noche del domingo el alto el fuego establecido en el frente de Jersón y de que Kiev pidiera mantener abierto el acceso.

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- Los ucranianos siguen las elecciones de medio mandato en Estados Unidos con escasas esperanzas de obtener un mayor apoyo de este país en caso de una derrota republicana. (Texto)

NUESTROS TEMAS

JAPÓN MASCOTAS |Tokio.- Entusiastas del icónico pingüino de la tarjeta de transporte japonesa Suica, imagen oficial desde su lanzamiento en 2001 y que será retirada el próximo marzo, se despiden en una exposición que repasa su historia. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía CUMBRE IBEROAMERICANA.

AGENDA INFORMATIVA

América

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que se considera un adelanto del PIB. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye la sexta y última revisión del acuerdo económico suscrito con Honduras en 2023 con una reunión con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura. (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- Con el desempleo en su mayor nivel desde 2021 y una economía en retroceso, Chile encadena meses de malas cifras, lo que alimenta las dudas sobre la receta de ajuste fiscal y rebaja de impuestos con la que el presidente José Antonio Kast prometió reactivar la economía. (Texto) (Foto)

COLOMBIA DROGAS |Bogotá - El tusi, una droga cuya composición cambia según quién la prepare, está llevando a hospitales de Colombia a jóvenes con graves lesiones vasculares, algunos de los cuales han acabado en amputaciones, mientras los especialistas tratan de identificar la composición de la llamada "cocaína rosada". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina da a conocer los datos de la recaudación tributaria de octubre, después de que en septiembre la recaudación de impuestos registrara un crecimiento interanual del 38,3 %. (Texto)

Washington.- EEUU VENEZUELA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco

La Paz.- BOLIVIA DÍA MUERTOS.- Los bolivianos visitan cementerios en el Día de los Difuntos para despedir a los 'ajayus' o almas de sus seres queridos que, según dicta la tradición en el país andino, visitaron durante veinticuatro horas a sus seres queridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- El gigante tecnológico estadounidense Apple presenta sus resultados del cuarto trimestre de su ejercicio fiscal y el acumulado anual.

Europa

Roma.- ITALIA ARTE.- Presentan en el Museo del Ara Pacis la exposición "Egipto y Roma. Los rostros de El Fayum", un recorrido por el poder del retrato en la antigüedad a través de más de 110 obras, entre ellas 50 piezas que salen de Egipto por primera vez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berna.- SUIZA GOBIERNO.- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ofrece una conferencia de prensa a los miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Suiza. (Texto)

Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La delegación boliviana llega a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La delegación de Chile llega a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana Base Aérea de Torrejón

Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La delegación de Colombia llega a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La delegación de El Salvador llega a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, ofrece una rueda de prensa en la que resumirá los resultados de la misión humanitaria en la localidad de Oleshki. (Texto)

Ginebra.- OSCE MINISTERIAL.- La Presidencia suiza de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informa a la prensa sobre la organización de su reunión ministerial, a celebrarse en Lugano el 3 y 4 de diciembre. (Texto)

Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo británico, Wes Streeting, para abordar el apoyo a Ucrania, la situación de seguridad en Europa y la cooperación en la OTAn, así como en materia armamentística. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENCIA.- El presidente de Portugal, António José Seguro, reúne al Consejo de Estado para abordar la cohesión social, en un contexto de protestas por la crisis de la vivienda y polémica por las intervenciones policiales contra los manifestantes.

París.- FRANCIA LITERATURA.- Se anuncia el ganador del Premio Médicis, que distingue obras literarias francesas y extranjeras, además de ensayos. (Texto)

Manchester.- R.UNIDO CRIMEN.- Se dicta la sentencia contra el conductor que atropelló a un ciclista y arrastró su cuerpo durante 2 kilómetros hasta su muerte. Ya ha sido declarado culpable de asesinato.

Ginebra.- CONSERVACIÓN COMERCIO.- El comité permanente para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se reúne en Ginebra hasta el 6 de noviembre para hacer un seguimiento de las principales cuestiones de actualidad en torno al control de ese comercio. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍAS.- El Ministerio alemán para Asuntos Digitales organiza una conferencia digital en la que participan el ministro de la cartera, Karsten Wildberger, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra de Economía, Katherina Reiche, así como ministros de Canadá y Polonia.

Moscú.- BIELORRUSIA SEGURIDAD.- Bielorrusia acoge la IV Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática.

O.Medio y África

Rabat.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Las dos cámaras del Parlamento marroquí organizan una sesión conjunta para analizar la no renovación de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental por el Consejo de Seguridad.

Abu Dabi.- EMIRATOS ENERGÍA.- La feria petrolera ADIPEC 2026, la cumbre de energía más grande e influyente del mundo, arranca hoy en Abu Dabi, donde se reunirán más de 1.800 ponentes y 2.250 expositores globales para conectar la demanda energética de la región con el capital, la tecnología y las alianzas estratégicas del sector a escala internacional. (Texto)

Asia

Nueva Delhi- INDIA CICLÓN- La India se prepara para el impacto del recién formado ciclón Murasu, apenas una semana después del paso de Arnab, que según las autoridades meteorológicas tocará tierra la madrugada del martes en la costa este del país con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, llega a China para una visita en la que recorrerá Shanghái y Pekín y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Redacción EFE Internacional

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