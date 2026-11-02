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Séptima Cumbre Global de Instaladores de Huawei: conociendo a los mejores instaladores, construyendo un nuevo ecosistema energético para el hogar y un futuro más ecológico

PR Newswire

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DONGGUAN, China, 2 de noviembre de 2026

DONGGUAN, China, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 21 al 23 de octubre de 2026, la 7.ª Cumbre Global de Instaladores (7th Global Installer Summit) de Huawei reunió a más de 1000 socios e instaladores de 54 países y regiones para debatir estrategias, nuevos productos y soluciones, tendencias de la industria y modelos de negocio, explorando el futuro ecosistema de energía ecológica.

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En la cumbre, Huawei Digital Power presentó su estrategia integral para instaladores y dio a conocer su innovador producto, reforzando así su compromiso con la generación de energía baja en carbono, la electrificación de la movilidad y la inteligencia integral. Está impulsando las energías renovables mediante la configuración de la red eléctrica y la inteligencia artificial, fomentando una movilidad más segura a través de la electrificación total y maximizando los tokens por vatio.

Tras haber brindado soluciones a más de 4,3 millones de propietarios de viviendas en todo el mundo, la empresa está optimizando el proceso de instalación, desde instalaciones más rápidas hasta un soporte confiable a través de servicios estratégicos que gestionan las complejidades técnicas. La pieza central del evento fue el lanzamiento del primer sistema todo en uno totalmente de silicio (SiC) de la industria, LUTERRA™ S2. Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y facilidad de uso, cuenta con comunicación inalámbrica completa, un único SKU para reducir los costos logísticos y de almacenamiento, instalación en menos de 10 minutos, un 10 % más de capacidad útil y un 43 % más de energía durante su vida útil. Desde instalaciones más rápidas hasta soporte fiable y nuevas oportunidades de servicio, Huawei se encarga de la complejidad, para que los instaladores puedan ofrecer un mejor servicio a los clientes y construir un negocio duradero.

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Como aspecto destacado de la cumbre, Huawei FusionSolar organizó su primera competición mundial de instalación con 48 equipos de 36 países. Los competidores pudieron comprobar de primera mano la eficiencia inigualable de LUTERRA S2, y el equipo campeón español finalizó en unos impresionantes 2 minutos y 32 segundos, elogiando ampliamente su revolucionaria velocidad de instalación.

Seis representantes de instaladores de todo el mundo compartieron historias de éxito convincentes en la cumbre:· Un instalador francés destacó el cambio de la reventa tradicional a un modelo de plataforma de suscripción que conecta a propietarios de viviendas, instaladores, bancos y operadores de la red eléctrica.

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· Tres representantes tailandeses debatieron sobre la integración de sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía, cargadores y financiación ecológica para pasar de productos individuales a ecosistemas de hogares inteligentes.

· Una empresa instaladora mexicana mostró prácticas ejemplares para superar los desafíos energéticos industriales mediante el cumplimiento normativo y la colaboración.

· Un instalador brasileño demostró una fiabilidad absoluta al instalar el primer sistema BESS de Huawei de la región en su propia fábrica antes de realizar cualquier venta a clientes.

Más que un evento del sector, esta cumbre sirve como punto de encuentro estratégico para que los socios instaladores globales se alineen en torno a visiones comunes y definan conjuntamente la hoja de ruta para el desarrollo sostenible. Mirando hacia el futuro, Huawei seguirá colaborando con los instaladores, impulsada por la innovación tecnológica y la creación conjunta de ecosistemas, para promover la transición ecológica global.

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LUTERRA S2 se lanzará próximamente en Europa en noviembre y en la región de Asia-Pacífico en diciembre. Estén atentos para más novedades.

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FUENTE Huawei