El Nikkei cae un 3,56 % a media sesión tras primeros resultados de las elecciones de EEUU

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Tokio, 4 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3,56 % al cierre de la media sesión de este miércoles, mientras se conocen los primeros resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que medirán el apoyo a la Administración de Donald Trump.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía 2.246,5 puntos, hasta los 60.835,36 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,49 %, o 98,01 puntos, hasta las 3.832,27 unidades.

La tendencia a la baja del parqué tokiota llegaba después de conocer los primeros resultados de los comicios estadounidenses, en los que los demócratas arrebataron su primer escaño en el Senado y lideraban en decenas de distritos de la Cámara de Representantes controlados por los republicanos, quienes retenían algunos de sus feudos tradicionales.

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En el sector de los semiconductores, Disco perdía cerca de un 9 %, Advantest un 7,6 %, y Tokyo Electron más de un 6 %. La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se depreciaba un 8 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, se hundía un 8 %.

El fabricante de memorias Kioxia, que el lunes se desplomó en bolsa tras un pronóstico de ganancias por debajo de las expectativas del mercado, se dejaba un 11,5 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante de vehículos japonés, Toyota, bajaba un 2,21 %, y sus rivales Nissan y Honda un 2,13 % y un 1,64 %.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony crecía un 0,25 %, y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzaba un 1,31 %. EFE

(foto)(vídeo)