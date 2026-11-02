Rubio y canciller de Venezuela se reúnen por primera vez y hablan de "elecciones libres"

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(Actualiza con comunicado del Departamento de Estado)

Washington, 2 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron este lunes en Washington por primera vez y hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a "elecciones libres" en el país sudamericano.

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Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron "las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles".

Asimismo, Rubio instó a su homólogo venezolano "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela".

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora "muchas coincidencias" y que quieren que "los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos".

Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La reunión se produjo después de que Rodríguez anunciara el pasado jueves que el país celebrará "todas" las elecciones que la Constitución establece, aunque sin precisar fecha.

La cita también tuvo lugar después de que la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresara a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras casi un año en el exterior, durante el cual ha exigido reiteradamente la convocatoria de elecciones.

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Blanco reafirmó el pasado viernes el compromiso de su país con la cooperación con Estados Unidos, durante una reunión con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países", publicó entonces el canciller en su cuenta de X.

La Administración de Donald Trump, que cerró un controvertido acuerdo petrolero con el Gobierno chavista, respalda una hoja de ruta para renovar en los próximos meses organismos clave del entramado institucional venezolano.

Este proceso debería conducir a que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para la celebración de elecciones. EFE

(foto) (vídeo)