Rescatan dos pateras con 191 migrantes y siete fallecidos en aguas de Lanzarote

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Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes dos pateras con un total de 191 migrantes a bordo --más siete fallecidos-- en aguas próximas a Lanzarote.

El primer rescate lo acometió la Salvamar Acrux y se corresponde con una patera con 59 varones magrebíes que fueron desembarcados en Arrecife a las 06.00 horas.

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El segundo rescate se inició poco antes de las 05.30 horas a cargo de la Guardamar Urania y en la embarcación viajaban 120 varones y 12 mujeres.

A bordo se localizaron dos cadáveres y según el relato de los supervivientes, otros cinco cuerpos fueron arrojados al mar durante la travesía.

Tras la atención sanitaria en tierra, dos personas fueron derivadas al hospital.