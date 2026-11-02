Policía de Nueva York busca al agresor de una joven latina que entrenaba para el maratón

Guardar

Nueva York, 2 nov (EFE).- La policía de Nueva York ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que permita detener al sospechoso de haber apuñalado en el cuello a una mujer de 28 años que entrenaba para el maratón de Nueva York cuando fue atacada el pasado viernes en el distrito de Brooklyn.

La víctima, identificada como Katie Suárez, permanece en un hospital con soporte vital mientras las autoridades continúan la investigación utilizando unidades caninas, equipos de buceo y drones, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

PUBLICIDAD

La policía distribuyó el domingo una fotografía de Suárez con la esperanza de que alguien la hubiera visto cuando corría por el paseo marítimo, tras haber concluido su jornada de trabajo, y pueda aportar alguna información al caso.

Los investigadores creen que el ataque a Suárez, de origen salvadoreño, según medios locales, fue aleatorio y no tuvo como objetivo robarle, ya que conservaba su teléfono y otras pertenencias.

La joven había llamado a su padre para informarle de que se encontraba a unos 800 metros del lugar de una reunión familiar. Al no llegar y no responder a sus llamadas, su padre salió en busca de ella y la encontró herida en el paseo.

PUBLICIDAD

La comunidad ha colocado flores y velas frente a la casa de la joven mientras espera el resultado de la investigación. EFE