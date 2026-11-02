Otros dos petroleros chocan con minas en Ormuz en plenas negociaciones, según Irán

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Teherán, 2 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció que otros dos petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz, mientras Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones indirectas a través de Catar para poner fin al conflicto.

“Dos petroleros infractores explotaron tras chocar contra minas navales en una ruta no autorizada del estrecho de Ormuz”, informó a última hora del domingo la Guardia Revolucionaria iraní, según la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

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La fuerza militar indicó que una de estas embarcaciones era un superpetrolero que “sufrió una fuerte explosión y se encuentra envuelto en llamas”.

La Guardia Revolucionaria no precisó las banderas de los buques ni informó de posibles víctimas ni de la magnitud de los daños.

“Estos petroleros habían apagado sus sistemas de navegación e identificación y pretendían atravesar clandestinamente el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada, con el apoyo del Ejército terrorista estadounidense, pero tras este incidente quedaron inmovilizados en el lugar”, explicó la fuerza militar.

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En las últimas tres semanas, Irán ha informado de unos 30 incidentes de buques, de los cuales al menos 20 se debieron a minas navales, y ha afirmado que mantiene bajo su control este estratégico paso marítimo.

Este último incidente se produce mientras Teherán y Washington han intensificado las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace más de ocho meses.

Ayer, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Teherán trabaja con Doha, sin negociar directamente con Washington, en un plan de paz que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, cuyo control se disputan Irán y Estados Unidos desde el comienzo del conflicto.

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el domingo con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa (centro), antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes, mientras medios estadounidenses informaron de que abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

EE.UU. mantiene un bloqueo naval y ha intensificado las sanciones contra Irán, al que amenaza con nuevos ataques si no acepta sus exigencias mediante un acuerdo, mientras la República Islámica reclama el cumplimiento de sus propias condiciones y asegura estar preparada para defenderse, ante el creciente riesgo de una nueva escalada militar.

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